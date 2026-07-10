¿Intercambiarías tu casa con un desconocido a cambio de unas vacaciones más baratas? ¿O te desagradaría la idea de que alguien durmiera en tu cama y usara tu cocina mientras estás fuera?
Henry Vanderpump, de 42 años, su esposa Elliw, de 39, y sus dos hijos pequeños han disfrutado de dos intercambios vacacionales en los últimos dos años y tienen previsto otro para este verano.
En cada caso, se han alojado en la casa de otra familia, mientras que esa familia se ha alojado en la suya, una casa de cinco habitaciones en Tarporley, en la zona rural de Cheshire.
Ninguna de las partes paga nada por su alojamiento, aunque sí abonan una cuota de socio anual a Home Link, la página web que utilizan para reservar los viajes.
Hasta ahora, los Vanderpump se han alojado en propiedades de tamaño similar en Hamburgo y Copenhague, y Henry dice que han ahorrado alrededor de 2.500 libras esterlinas en alojamiento por viaje, además de otras 700 libras esterlinas en transporte, ya que también intercambiaron coches.
«Antes teníamos unas vacaciones al verano, ahora tenemos dos [gracias al ahorro que conseguimos con los intercambios de casas]. Y a los niños les encanta la idea de vivir en casa de otra persona mientras esa persona vive en la suya.»
Los intercambios de casas existen al menos desde la década de 1950, pero cada vez más personas parecen estar adoptándolos debido al aumento del costo de vida o simplemente para experimentar un nuevo tipo de viaje, según comentan los expertos.
«Vivíamos como una familia alemana».
Henry dice que lo mejor de intercambiar casas no es el ahorro, sino poder visitar lugares fuera de las rutas turísticas y tener una «experiencia realmente auténtica».
Cuando la familia visitó Hamburgo en 2024, se alojaron en un suburbio y vivieron «como una familia alemana» durante una semana, explorando los lagos en las afueras de la ciudad que les recomendaron sus anfitriones.
El año pasado, se alojaron en «una casa muy escandinava» en las afueras de Copenhague, que «era toda de una sola planta y no tenía desorden».
«También nos dejaron varias bicicletas eléctricas para usar», dice Henry. «Fuimos en bici a la playa, nadamos en el Báltico y probamos los restaurantes que nos recomendaron».
A algunas personas no les resulta cómoda la idea de que extraños se alojen en su casa, y para quienes sí, hay mucho trabajo de preparación y limpieza que hacer antes de que lleguen sus invitados.
Quienes participan en el intercambio de casas también tendrán que ser más flexibles en cuanto a las fechas de sus viajes: Home Link afirma que sus miembros suelen enviar entre 10 y 15 mensajes antes de recibir una oferta.
«Las reservas de última hora no siempre funcionan», afirma May Burrough, de 38 años, directora de operaciones de Londres, que ha realizado 34 intercambios de viviendas en los últimos tres años utilizando HomeExchange.
En lugar de realizar intercambios directos, ella aloja a personas en su piso del centro de Londres mientras está en el extranjero con su pareja en Francia.
De esta forma, May acumula puntos en la plataforma que puede usar para reservar viajes en otros momentos.
Cómo realizar un intercambio de vivienda con éxito
- Si publicas tu casa en una plataforma de reservas, asegúrate de que el anuncio sea claro, con mucha información y fotos atractivas.
- Manténgase en contacto antes y durante el intercambio para generar confianza y evitar malentendidos.
- Despeja y crea espacio en armarios, cajones y alacenas que tus huéspedes usarán.
- Deje una guía completa para los huéspedes, que incluya información sobre electrodomésticos, recogida de basura e información de emergencia.
- Comparta recomendaciones locales para ayudarles a sacar el máximo provecho de su estancia.
- Guarda bajo llave los objetos de valor para evitar que se dañen.
- Comprueba que tu póliza de seguro de hogar te proporciona la cobertura que necesitas.
Fuentes: Home Link, HomeExchange, la Asociación de Aseguradoras Británicas
May calcula que ha ahorrado entre 5.000 y 8.000 libras esterlinas mediante intercambios en lugares como Barcelona y los Alpes suizos.
Le encanta el «ambiente comunitario» de los intercambios de casas y dice que solo ha tenido una «experiencia semi-negativa» cuando una reserva que pensaba que era para un piso entero resultó ser una habitación en un piso compartido.
En cuanto a la preparación antes de que lleguen los huéspedes, dice que intenta asegurarse de que su piso esté limpio y despeja algo de espacio en su armario. «Proporciono sábanas y toallas limpias. Guardo los objetos de valor bajo llave».
Las principales plataformas de intercambio de viviendas seleccionan cuidadosamente a sus miembros y les invitan a que se califiquen entre sí.
Sin embargo, la Asociación de Aseguradoras Británicas aconseja a los anfitriones que comprueben que su seguro de hogar y contenido les proporciona la cobertura necesaria antes de recibir huéspedes.
También recomienda revisar el seguro de viaje antes de alojarse en casa de otra persona para comprobar que cubre los daños accidentales.
Petra Novak, usuaria de Kindred, una plataforma de intercambio de viviendas, afirma que la póliza de protección contra daños de la propia plataforma la ha cubierto en las pocas ocasiones en que algo resultó dañado en su piso de Londres.
Esta mujer de 34 años, que utiliza la plataforma para trabajar a distancia por toda Europa, afirma haber ahorrado entre 18.000 y 20.000 libras esterlinas gracias al intercambio de viviendas.
Dice que al principio le daba miedo intercambiar casas con desconocidos, pero que nunca ha tenido una mala experiencia.
Sin embargo, para mayor tranquilidad, le gusta consultar los perfiles en redes sociales de los posibles huéspedes, y añade que un toque personal puede ayudar a generar confianza antes de cualquier intercambio.
«Personalmente, me gusta cuando alguien envía su solicitud de reserva junto con una bonita carta de presentación, contándome algo sobre sí mismo y el motivo de su visita a Londres.»