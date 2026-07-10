¿Intercambiarías tu casa con un desconocido a cambio de unas vacaciones más baratas? ¿O te desagradaría la idea de que alguien durmiera en tu cama y usara tu cocina mientras estás fuera?

Henry Vanderpump, de 42 años, su esposa Elliw, de 39, y sus dos hijos pequeños han disfrutado de dos intercambios vacacionales en los últimos dos años y tienen previsto otro para este verano.

En cada caso, se han alojado en la casa de otra familia, mientras que esa familia se ha alojado en la suya, una casa de cinco habitaciones en Tarporley, en la zona rural de Cheshire.

Ninguna de las partes paga nada por su alojamiento, aunque sí abonan una cuota de socio anual a Home Link, la página web que utilizan para reservar los viajes.

Henry Vanderpump Los anfitriones daneses de los Vanderpumps les permitieron usar sus bicicletas eléctricas.

Hasta ahora, los Vanderpump se han alojado en propiedades de tamaño similar en Hamburgo y Copenhague, y Henry dice que han ahorrado alrededor de 2.500 libras esterlinas en alojamiento por viaje, además de otras 700 libras esterlinas en transporte, ya que también intercambiaron coches.

«Antes teníamos unas vacaciones al verano, ahora tenemos dos [gracias al ahorro que conseguimos con los intercambios de casas]. Y a los niños les encanta la idea de vivir en casa de otra persona mientras esa persona vive en la suya.»

Los intercambios de casas existen al menos desde la década de 1950, pero cada vez más personas parecen estar adoptándolos debido al aumento del costo de vida o simplemente para experimentar un nuevo tipo de viaje, según comentan los expertos.