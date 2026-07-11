Al veterano locutor de radio Paul Gambaccini le han diagnosticado la enfermedad de Alzheimer.
En un comunicado, el presentador de BBC Radio 2 y Greatest Hits Radio dijo: «Como cantó Freddie Mercury, no se puede retroceder en el tiempo, no se puede detener el curso de los acontecimientos. ¡Qué lástima!».
«Es innegable que se trata de una enfermedad grave con un futuro incierto, pero por ahora la vida sigue su curso con normalidad.»
Gambaccini, a quien se le diagnosticó la enfermedad en 2025, dijo que continuaría presentando ambos programas.
Radio 2 dijo que le enviaba «nuestro cariño y mejores deseos a Paul» y agregó que continuaría apoyándolo en su «magnífico programa musical semanal».
En su declaración, Gambaccini, de 77 años, dijo que sería «lo más transparente posible a medida que las cosas avancen» y que estaba agradecido por la amabilidad y el apoyo que ya había recibido.
«Por ahora, deseo que me den el espacio para seguir difundiendo la música que amo a los oyentes que amo aún más. Estos son los días de nuestras vidas», dijo.
Andy Ashton, director de contenidos de Greatest Hits Radio, elogió a Gambaccini por «compartir valientemente su diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer».
«Sabemos que nuestra audiencia compartirá de todo corazón su deseo de seguir transmitiendo la música que ama a los oyentes que ama aún más.»
Nacido en la ciudad de Nueva York, Gambaccini comenzó su carrera en los medios de comunicación presentando programas en la radio universitaria y trabajando para la revista Rolling Stone.
Se unió a BBC Radio 1 en 1973, donde presentó el programa de éxitos estadounidenses durante 18 años. Conocido como «El Gran Gambo» y «El Profesor del Pop», Gambaccini ha presentado programas habituales en BBC Radio 1, 2, 3 y 4.
Gambaccini fue uno de los presentadores fundadores de Classic FM cuando se lanzó en 1992 y también presentó Counterpoint en Radio 4, America’s Greatest Hits en Greatest Hits Radio, así como The Paul Gambaccini Collection y Pick of the Pops en Radio 2.
Fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de Radio en 2005.
Para celebrar sus 40 años en la radio en 2013, BBC Radio 4 le encargó una serie en la que él y sus invitados especiales, entre ellos Sir Elton John, recordaron algunas de sus entrevistas favoritas de todos los tiempos.
Gambaccini presentó la última emisión de BBC Radio 2 desde Wogan House en febrero de 2024, antes del traslado de la emisora a London Broadcasting House. La última canción que reprodujo antes de la mudanza fue The Floral Dance.
La Sociedad de Alzheimer afirmó que la experiencia de Gambaccini «demuestra que puede haber vida después de un diagnóstico de demencia» y que le habían estado brindando apoyo a él y a su esposo.