Al veterano locutor de radio Paul Gambaccini le han diagnosticado la enfermedad de Alzheimer.

En un comunicado, el presentador de BBC Radio 2 y Greatest Hits Radio dijo: «Como cantó Freddie Mercury, no se puede retroceder en el tiempo, no se puede detener el curso de los acontecimientos. ¡Qué lástima!».

«Es innegable que se trata de una enfermedad grave con un futuro incierto, pero por ahora la vida sigue su curso con normalidad.»

Gambaccini, a quien se le diagnosticó la enfermedad en 2025, dijo que continuaría presentando ambos programas.

Radio 2 dijo que le enviaba «nuestro cariño y mejores deseos a Paul» y agregó que continuaría apoyándolo en su «magnífico programa musical semanal».

En su declaración, Gambaccini, de 77 años, dijo que sería «lo más transparente posible a medida que las cosas avancen» y que estaba agradecido por la amabilidad y el apoyo que ya había recibido.

«Por ahora, deseo que me den el espacio para seguir difundiendo la música que amo a los oyentes que amo aún más. Estos son los días de nuestras vidas», dijo.

Andy Ashton, director de contenidos de Greatest Hits Radio, elogió a Gambaccini por «compartir valientemente su diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer».