Los distribuidores oficiales en Europa han agotado las existencias de las camisetas de la selección nacional de fútbol de Noruega antes del partido de cuartos de final del Mundial que se disputará el sábado entre Inglaterra y Noruega.

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) afirma haber subestimado gravemente la demanda de las equipaciones, que han estado constantemente agotadas en Nike y otros puntos de venta desde su lanzamiento en marzo.

El gran interés que despiertan jugadores como Erling Haaland, impulsado por la victoria de Noruega sobre Brasil , ha provocado que las tiendas se vean desbordadas en cuanto salen a la venta las nuevas equipaciones.

Algunos aficionados han recurrido a acampar al aire libre durante la noche para ser los primeros en la fila para comprar.

Reuters La desmedida admiración por el delantero del Manchester City, Erling Haaland, ha impulsado la demanda de equipaciones.

La demanda de los aficionados «ha superado todas las previsiones», declaró el director comercial Runar Pahr Andresen al medio noruego TV2, añadiendo que los pedidos han alcanzado un máximo histórico este año.

El martes, la tienda Torshov Sport de Oslo recibió un nuevo lote de camisetas de la selección nacional noruega, lo que provocó largas colas que daban la vuelta a la manzana antes de la apertura de los comercios del miércoles.

Según estimaciones de los periodistas locales, la cola medía unos 600 metros y serpenteaba por varias calles. Algunos aficionados más entregados habían traído sillas para esperar en la cola durante 12 horas.