Los distribuidores oficiales en Europa han agotado las existencias de las camisetas de la selección nacional de fútbol de Noruega antes del partido de cuartos de final del Mundial que se disputará el sábado entre Inglaterra y Noruega.
La Federación Noruega de Fútbol (NFF) afirma haber subestimado gravemente la demanda de las equipaciones, que han estado constantemente agotadas en Nike y otros puntos de venta desde su lanzamiento en marzo.
El gran interés que despiertan jugadores como Erling Haaland, impulsado por la victoria de Noruega sobre Brasil , ha provocado que las tiendas se vean desbordadas en cuanto salen a la venta las nuevas equipaciones.
Algunos aficionados han recurrido a acampar al aire libre durante la noche para ser los primeros en la fila para comprar.
La demanda de los aficionados «ha superado todas las previsiones», declaró el director comercial Runar Pahr Andresen al medio noruego TV2, añadiendo que los pedidos han alcanzado un máximo histórico este año.
El martes, la tienda Torshov Sport de Oslo recibió un nuevo lote de camisetas de la selección nacional noruega, lo que provocó largas colas que daban la vuelta a la manzana antes de la apertura de los comercios del miércoles.
Según estimaciones de los periodistas locales, la cola medía unos 600 metros y serpenteaba por varias calles. Algunos aficionados más entregados habían traído sillas para esperar en la cola durante 12 horas.
El gerente de la tienda, Anders Lilleberg, declaró al medio local noruego VG que su energía era desbordante.
«Llevo aquí muchos años, pero nunca me había topado con un ambiente como el que hay ahora. Es una locura total», dijo.
La tienda invita ahora a los aficionados a registrarse para recibir su próxima equipación, pero no puede garantizar que todas las camisetas se reciban a tiempo para el gran partido del sábado.
Andresen afirmó que la asociación «nunca había ganado más dinero» con la venta de camisetas que en la actualidad.
La BBC se ha puesto en contacto con la NFF para obtener comentarios.
El pedido de este año, de aproximadamente 250.000 kits, supone un récord histórico. En comparación, durante el mismo periodo del año pasado se vendieron alrededor de 50.000 kits.
La camiseta oficial de la selección nacional, roja con la cruz azul de la bandera noruega, lleva semanas agotada en Nike y en otros establecimientos.
Un portavoz de Nike declaró a la BBC que «reconocen la decepción» entre los aficionados y que están trabajando para mejorar la disponibilidad.
Según indicaron, se prevé que en los próximos días lleguen a Noruega entregas adicionales de las camisetas de local y de estadio de Noruega, seguidas de una «disponibilidad más amplia posteriormente».
Pero algunos aficionados han decidido tomar cartas en el asunto y están pagando precios exorbitantes para hacerse con uno.
La camiseta Nike Norway Stadium Home de 2026 tenía un precio de venta al público de 89,99 libras esterlinas (100 dólares) antes de agotarse en la página web de Nike.
Actualmente se vende por hasta 355 libras esterlinas (476 dólares) en ciertos sitios de reventa, mientras que la camiseta negra de visitante para el estadio, que también tenía un precio original de 89,99 libras esterlinas (100 dólares), se puede encontrar en sitios de reventa por 231 libras esterlinas (310 dólares) antes de los gastos de envío e impuestos.
Noruega derrotó a Irak, Senegal, Costa de Marfil y, más recientemente, a Brasil, para abrirse paso a los cuartos de final.
El partido de cuartos de final contra Inglaterra se disputará el sábado en el estadio Hard Rock de Miami a las 22:00 BST (17:00 EST).