Más de 50 hogares se han quedado sin electricidad durante la noche y un acuario y un parque de patinaje permanecen cerrados tras un incendio en una subestación eléctrica.
El incendio que se declaró el domingo por la tarde en el paseo marítimo de Weymouth provocó que una densa columna de humo negro se elevara hacia el cielo y obligó al cierre del parque acuático Weymouth Sea Life Adventure Park.
El parque de patinaje Front Skatepark, que estaba cerrado en ese momento, elogió la actuación de un turista que pasaba por allí, quien alertó al personal sobre el incendio y ayudó a echar agua en las rampas hasta que llegaron los bomberos.
Sea Life afirmó que ni personas ni animales resultaron heridos en el incidente.
Los bomberos fueron alertados a las 15:45 BST sobre un incendio en la subestación de Greenhill, entre el parque de patinaje y Sea Life, donde el fuego se había extendido a los árboles y arbustos cercanos.
Más de 100 viviendas se quedaron sin electricidad y Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) afirmó que estaba en camino de restablecer el suministro eléctrico a las últimas 50 viviendas para el lunes por la tarde.
En un comunicado publicado en las redes sociales, el parque de patinaje declaró: «Estamos inmensamente agradecidos a nuestros increíbles bomberos que ayudaron a salvar nuestras rampas, y a nuestros administradores y personal por intervenir y ayudar con cubos de agua para empapar las rampas antes de que los bomberos pudieran llegar».
El parque de patinaje también agradeció especialmente a un hombre que estaba de vacaciones en Weymouth y que alertó al personal sobre el incendio.
«Él intervino y ayudó a echar agua en las rampas», decía el comunicado, y añadía: «Somos extremadamente afortunados y nos sentimos bendecidos de haber superado este día».
El parque de patinaje anunció que permanecería cerrado hasta que se hubiera evaluado el lugar.
El parque de aventuras Sea Life de Weymouth anunció que también permanecerá cerrado el lunes.
En un comunicado, la entidad declaró: «El incendio se limitó a una zona exterior y no se propagó a los edificios del acuario.»
«Ningún empleado ni visitante resultó herido en este incidente y todos los animales permanecen sanos y salvos bajo nuestro cuidado.»
SSEN ha comunicado que está colaborando con los bomberos para investigar la causa del incendio.
Un portavoz declaró: «Hemos estado trabajando arduamente para restablecer el suministro eléctrico a poco más de 50 clientes afectados, redirigiendo la red o proporcionando generación alternativa, y se prevé que el suministro eléctrico se restablezca por completo antes del mediodía de hoy.»
«Queremos agradecer a nuestros clientes su paciencia y comprensión mientras continúan estos trabajos.»