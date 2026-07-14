Más de 50 hogares se han quedado sin electricidad durante la noche y un acuario y un parque de patinaje permanecen cerrados tras un incendio en una subestación eléctrica.

El incendio que se declaró el domingo por la tarde en el paseo marítimo de Weymouth provocó que una densa columna de humo negro se elevara hacia el cielo y obligó al cierre del parque acuático Weymouth Sea Life Adventure Park.

El parque de patinaje Front Skatepark, que estaba cerrado en ese momento, elogió la actuación de un turista que pasaba por allí, quien alertó al personal sobre el incendio y ayudó a echar agua en las rampas hasta que llegaron los bomberos.

Sea Life afirmó que ni personas ni animales resultaron heridos en el incidente.

Los bañistas pudieron ver una columna de humo negro que se elevaba del incendio.

Los bomberos fueron alertados a las 15:45 BST sobre un incendio en la subestación de Greenhill, entre el parque de patinaje y Sea Life, donde el fuego se había extendido a los árboles y arbustos cercanos.

Más de 100 viviendas se quedaron sin electricidad y Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) afirmó que estaba en camino de restablecer el suministro eléctrico a las últimas 50 viviendas para el lunes por la tarde.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el parque de patinaje declaró: «Estamos inmensamente agradecidos a nuestros increíbles bomberos que ayudaron a salvar nuestras rampas, y a nuestros administradores y personal por intervenir y ayudar con cubos de agua para empapar las rampas antes de que los bomberos pudieran llegar».