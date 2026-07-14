La compañía ferroviaria East Midlands Railway reducirá sus horarios el lunes, ya que, según ha comunicado, la ola de calor sigue afectando al número de trenes disponibles.

Según ha comunicado la compañía operadora, se pide a los pasajeros de tren que consulten sus trayectos antes de viajar debido a las «reducciones previstas en un pequeño número de servicios».

Se aplicará un horario reducido para los trenes Intercity, con la «eliminación táctica» de algunos servicios, mientras que los servicios de la línea Robin Hood entre Nottingham y Worksop y de Nottingham a Leicester se suspenderán a partir de las 12:00 BST y los servicios de Liverpool Lime Street a Norwich que pasan por Nottingham operarán únicamente entre Norwich y Sheffield.

Se recomienda a los clientes que necesiten viajar que lo hagan antes del mediodía, siempre que sea posible.

También se ruega a los clientes que lleven abundante agua, vistan ropa ligera y utilicen las zonas de sombra o las salas de espera de las estaciones.

EMR ha declarado que sus servicios se están viendo afectados por las altas temperaturas, lo que implica que se requieren «revisiones y mantenimiento adicionales», lo que ejerce presión sobre su flota.

La compañía afirmó que estaba trabajando con Network Rail para supervisar la situación y restablecer la normalidad en los servicios.

Philippa Cresswell, directora de experiencia del cliente, pidió disculpas por las molestias y agradeció a los clientes su paciencia, y dijo: «Nuestra prioridad es mantener la mayor parte de la red en funcionamiento posible, al tiempo que continuamos operando de forma segura.»