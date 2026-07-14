Los comerciantes de un mercado histórico están divididos respecto al traslado previsto a una nueva ubicación: algunos dicen que «están deseando que llegue el momento», mientras que otros se han opuesto.
Ya están en marcha las obras para convertir el antiguo local de TJ Hughes en el centro comercial Pyramids en la nueva sede del mercado de Birkenhead, después de que los comerciantes se opusieran a los planes anteriores de trasladarlo al antiguo local de Argos de la ciudad .
Mike Eccles, de Billy Hill Curtains, dijo que «está deseando» mudarse, mientras que otros comerciantes, entre ellos Valerie Hudson, se han opuesto a la mudanza, alegando que le habían dicho que no había sitio para ella.
El Ayuntamiento de Wirral afirmó que apoyaba a los comerciantes, pero comprendía que «no todo el mundo estará de acuerdo con esta decisión».
El mercado histórico de la ciudad de Wirral, que se trasladará a finales de año, data de la década de 1830.
Si bien muchos comerciantes apoyan la medida, algunos han expresado su preocupación por la forma en que se ha gestionado, y algunos afirman que no han podido conseguir un puesto en el nuevo mercado.
Valerie Hudson afirmó que no se mudaría al nuevo mercado, alegando que le habían dicho que no había sitio para ella, según informó el Servicio de Información de la Democracia Local .
Tras haber trabajado en el mercado durante 25 años, afirmó estar «absolutamente indignada» por el trato que han recibido algunos operadores.
Mike Eccles, propietario del negocio más antiguo del mercado, respaldó la medida, afirmando que el mercado actual está «medio vacío» y con poca afluencia de público.
El también operador Mark Jones comentó: «Necesitamos un cambio. Creo que esta medida será muy positiva para el negocio y contribuirá al crecimiento del mercado».
Dijo tener ciertas reservas sobre el hecho de que el nuevo emplazamiento no tuviera «un auténtico ambiente de mercado, ya que será como una tienda dentro de otra», pero opinaba que, en definitiva, «un cambio es para mejor».
Jin Dhillon, propietario de una tienda de ropa, dijo que está «muy ilusionado con la mudanza después de unos años de incertidumbre».
«Cada vez viene menos gente. El nuevo local debería tener más afluencia», añadió.
Mark Davey afirmó que el nuevo mercado «no puede ser peor que el actual».
Dijo estar satisfecho con la nueva ubicación y tener la esperanza de que aumente el tránsito de clientes, pero también le preocupa la sensación de «tienda dentro de otra tienda» que pueda dar el nuevo mercado.
Davey dijo que sí expresó cierta preocupación por el puesto que estará ubicado en la parte trasera del nuevo mercado, y que posiblemente quede oculto.
«Creo que no habrá problema si te quedas al frente», añadió.
‘Mercado sostenible y dinámico’
Un portavoz del Ayuntamiento de Wirral afirmó que la reubicación del mercado de Birkenhead era una prioridad clave y que era vital que esta decisión se tomara correctamente, «tanto para los comerciantes como para el éxito futuro del centro de la ciudad de Birkenhead».
Afirmaron haber trabajado en estrecha colaboración con los operadores, proporcionando comunicación regular, conversaciones individuales y apoyo continuo durante todo el proceso.
El portavoz afirmó que «la inmensa mayoría de los operadores actuales se están trasladando al nuevo mercado».
«Como parte del proceso de reubicación, las decisiones sobre la asignación de unidades se han tomado a través de un proceso de evaluación estructurado y dentro de las limitaciones prácticas del nuevo edificio, y esto se ha comunicado abiertamente en todo momento», añadieron.
El objetivo principal había sido «trabajar juntos para crear un mercado sostenible y dinámico con la combinación adecuada de empresas que brindaran al mercado, y a los comerciantes que lo integran, la mejor oportunidad posible de éxito a largo plazo».