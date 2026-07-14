Los comerciantes de un mercado histórico están divididos respecto al traslado previsto a una nueva ubicación: algunos dicen que «están deseando que llegue el momento», mientras que otros se han opuesto.

Ya están en marcha las obras para convertir el antiguo local de TJ Hughes en el centro comercial Pyramids en la nueva sede del mercado de Birkenhead, después de que los comerciantes se opusieran a los planes anteriores de trasladarlo al antiguo local de Argos de la ciudad .

Mike Eccles, de Billy Hill Curtains, dijo que «está deseando» mudarse, mientras que otros comerciantes, entre ellos Valerie Hudson, se han opuesto a la mudanza, alegando que le habían dicho que no había sitio para ella.

El Ayuntamiento de Wirral afirmó que apoyaba a los comerciantes, pero comprendía que «no todo el mundo estará de acuerdo con esta decisión».

LDRS Valerie Hudson afirma que le dijeron que no había lugar para ella en el nuevo mercado.

El mercado histórico de la ciudad de Wirral, que se trasladará a finales de año, data de la década de 1830.

Si bien muchos comerciantes apoyan la medida, algunos han expresado su preocupación por la forma en que se ha gestionado, y algunos afirman que no han podido conseguir un puesto en el nuevo mercado.

Valerie Hudson afirmó que no se mudaría al nuevo mercado, alegando que le habían dicho que no había sitio para ella, según informó el Servicio de Información de la Democracia Local .