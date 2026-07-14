Según ha informado la operadora Northern, los pasajeros de tren en dos rutas de Yorkshire han realizado más de 30.000 viajes utilizando un sistema sin billete como parte de una prueba piloto.

El sistema se implementó en la ruta entre Leeds y Harrogate en septiembre y se extendió a los trenes entre Sheffield y Doncaster en noviembre.

Según Northern, una aplicación para teléfonos inteligentes utiliza el GPS para rastrear los trayectos y cobrar a los usuarios la mejor tarifa del día.

El director comercial y de atención al cliente, Alex Hornby, afirmó que la tecnología representa «el futuro de la venta de entradas».

«Hasta el momento hemos recibido comentarios muy prometedores, con altas puntuaciones en las reseñas de la aplicación y muchos usuarios afirman que facilita y agiliza los viajes en tren.»

Según indicó, más de 3.200 pasajeros habían utilizado la aplicación en las dos rutas de Yorkshire.

La tecnología también se está probando en algunos trenes de la región de East Midlands, pero se pospuso una prueba prevista para los servicios entre Sheffield y Barnsley.