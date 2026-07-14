Según ha informado la operadora Northern, los pasajeros de tren en dos rutas de Yorkshire han realizado más de 30.000 viajes utilizando un sistema sin billete como parte de una prueba piloto.
El sistema se implementó en la ruta entre Leeds y Harrogate en septiembre y se extendió a los trenes entre Sheffield y Doncaster en noviembre.
Según Northern, una aplicación para teléfonos inteligentes utiliza el GPS para rastrear los trayectos y cobrar a los usuarios la mejor tarifa del día.
El director comercial y de atención al cliente, Alex Hornby, afirmó que la tecnología representa «el futuro de la venta de entradas».
«Hasta el momento hemos recibido comentarios muy prometedores, con altas puntuaciones en las reseñas de la aplicación y muchos usuarios afirman que facilita y agiliza los viajes en tren.»
Según indicó, más de 3.200 pasajeros habían utilizado la aplicación en las dos rutas de Yorkshire.
La tecnología también se está probando en algunos trenes de la región de East Midlands, pero se pospuso una prueba prevista para los servicios entre Sheffield y Barnsley.
Cuando los pasajeros inician su viaje en la aplicación móvil, se genera un código de barras que pueden escanear en las barreras de acceso y durante las inspecciones en los trenes.
Pulsan el botón «finalizar viaje» cuando llegan a su destino, antes de que el sistema les cobre el billete.
No permitirá que los pasajeros gasten más de 12,80 libras esterlinas al día, y los pasajeros han alcanzado el límite diario en la ruta Leeds-Harrogate más de 150 veces.
La tecnología de pago digital por uso (DPAYG) se probó en Suiza, Dinamarca y Escocia antes de su introducción en Inglaterra.
Northern afirmó que su uso se ampliaría como parte de la creación de Great British Railways por parte del gobierno.
Según declaró el ministro de Ferrocarriles, Lord Peter Hendy, esta medida «simplificaría los viajes en tren mediante la reforma de las tarifas y la modernización de la venta de billetes».
Northern indicó que los pasajeros podían seguir inscribiéndose en el programa piloto, y que quienes participaran recibirían un crédito de 15 libras esterlinas para sus viajes.