Desde el 1 de julio de 2026, se han notificado nueve nuevos casos de sarampión en Kent y Medway.
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) del Sudeste, junto con el NHS y los directores locales de salud pública, instan a los residentes a comprobar que tienen al día sus vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).
La tasa de cobertura de vacunación más reciente para niños de cinco años que han recibido dos dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) es ligeramente inferior al 83 % en Kent y Medway. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es del 95 %.
El director de salud pública del Consejo del Condado de Kent, el profesor Anjan Ghosh, ha instado a los padres y cuidadores a no correr riesgos. «Asegúrense de que su hijo reciba ambas dosis de la vacuna triple vírica para una protección completa», afirmó.
Dos niños fallecieron a causa del sarampión a principios de este año, y muchos de los casos recientes están relacionados con brotes en Londres y la región de West Midlands.
Si bien el sarampión ha estado circulando en otras regiones, hasta el momento se han confirmado muy pocos casos en Kent y Medway este año, según la UKHSA.
Los datos oficiales (del 1 de enero al 6 de julio de 2026) muestran que el sureste ha tenido 17 casos de sarampión, en comparación con 463 en Londres y 147 en West Midlands.
El Dr. Rob Verrecchia, consultor en protección de la salud de UKHSA South East, dijo: «Este reciente aumento es preocupante y sugiere que existe cierta transmisión limitada en la comunidad, particularmente en personas que no están vacunadas.»
«Seguro y eficaz»
«El sarampión es altamente contagioso y, en algunos casos excepcionales, puede causar enfermedades graves o incluso la muerte», afirmó.
«Si sospecha que usted o un miembro de su familia tiene sarampión, es importante que busque atención médica y se mantenga alejado de las escuelas, las grandes reuniones y los lugares de trabajo mientras sea contagioso.»
«Las dosis de la segunda dosis son considerablemente más bajas que las de la primera, por lo que es muy importante recibir ambas dosis para garantizar la mejor protección.»
La Dra. Kate Langford, directora médica y de resultados del NHS Kent and Medway, describió la vacuna MMR como «segura y, con mucho, la forma más eficaz de protegerse a sí mismo y a quienes le rodean».
«Pedimos a todos que permanezcan atentos a los síntomas del sarampión, que pueden incluir síntomas parecidos a los de un resfriado, ojos rojos e irritados, fiebre alta o una erupción cutánea con manchas de color marrón rojizo.»
«Entre las personas con mayor riesgo de sufrir una infección grave se incluyen las mujeres embarazadas, los niños menores de un año y las personas inmunodeprimidas.»
Las autoridades sanitarias piden a la población que consulte el carné de vacunación de sus hijos o que pregunte a su médico de cabecera, y añaden que este verano están abiertas las clínicas de vacunación comunitarias de Kent y Medway para ponerse al día con las vacunas pendientes.