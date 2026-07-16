Desde el 1 de julio de 2026, se han notificado nueve nuevos casos de sarampión en Kent y Medway.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) del Sudeste, junto con el NHS y los directores locales de salud pública, instan a los residentes a comprobar que tienen al día sus vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

La tasa de cobertura de vacunación más reciente para niños de cinco años que han recibido dos dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) es ligeramente inferior al 83 % en Kent y Medway. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es del 95 %.

El director de salud pública del Consejo del Condado de Kent, el profesor Anjan Ghosh, ha instado a los padres y cuidadores a no correr riesgos. «Asegúrense de que su hijo reciba ambas dosis de la vacuna triple vírica para una protección completa», afirmó.

Dos niños fallecieron a causa del sarampión a principios de este año, y muchos de los casos recientes están relacionados con brotes en Londres y la región de West Midlands.

Si bien el sarampión ha estado circulando en otras regiones, hasta el momento se han confirmado muy pocos casos en Kent y Medway este año, según la UKHSA.

Los datos oficiales (del 1 de enero al 6 de julio de 2026) muestran que el sureste ha tenido 17 casos de sarampión, en comparación con 463 en Londres y 147 en West Midlands.

El Dr. Rob Verrecchia, consultor en protección de la salud de UKHSA South East, dijo: «Este reciente aumento es preocupante y sugiere que existe cierta transmisión limitada en la comunidad, particularmente en personas que no están vacunadas.»