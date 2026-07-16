Puede que el fútbol no vuelva a casa (de nuevo), pero al menos los Tres Leones regresarán a casa como héroes a los ojos de un pub de Essex.

Unas 300 personas presenciaron la derrota de Inglaterra por 2-1 ante Argentina en la semifinal en el Riverside Inn de Chelmsford.

La propietaria, Ruby Andrews, dijo que su equipo pasó alrededor de un año preparando el pub para los partidos del Mundial, instalando pantallas adicionales y contratando más personal y seguridad.

Según ella, el torneo les había proporcionado a su negocio «el mejor verano de su vida».

Según la Asociación Británica de Cerveza y Pubs, en el primer trimestre de 2026 cerraron dos pubs al día .

Según explicó Andrews, el Mundial le había dado un pequeño impulso a la industria, que atravesaba dificultades.

«Salvan la economía y estoy segura de que muchos pubs han aprovechado el Mundial para salvar sus restaurantes, pubs y bares», dijo.

«Para nosotros, este ha sido nuestro mejor verano hasta la fecha, y eso se debe al Mundial y a toda la gente que sale a celebrar y a disfrutar con sus amigos. Marca una gran diferencia.»