Puede que el fútbol no vuelva a casa (de nuevo), pero al menos los Tres Leones regresarán a casa como héroes a los ojos de un pub de Essex.
Unas 300 personas presenciaron la derrota de Inglaterra por 2-1 ante Argentina en la semifinal en el Riverside Inn de Chelmsford.
La propietaria, Ruby Andrews, dijo que su equipo pasó alrededor de un año preparando el pub para los partidos del Mundial, instalando pantallas adicionales y contratando más personal y seguridad.
Según ella, el torneo les había proporcionado a su negocio «el mejor verano de su vida».
Según la Asociación Británica de Cerveza y Pubs, en el primer trimestre de 2026 cerraron dos pubs al día .
Según explicó Andrews, el Mundial le había dado un pequeño impulso a la industria, que atravesaba dificultades.
«Salvan la economía y estoy segura de que muchos pubs han aprovechado el Mundial para salvar sus restaurantes, pubs y bares», dijo.
«Para nosotros, este ha sido nuestro mejor verano hasta la fecha, y eso se debe al Mundial y a toda la gente que sale a celebrar y a disfrutar con sus amigos. Marca una gran diferencia.»
«No voy a mentir. Ver a todo el mundo de pie, animando, con las pintas en alto, es fantástico. No hay otro ambiente igual.»
Desde abril, los pubs y locales de música en Inglaterra disfrutan de un descuento del 15% en los impuestos comerciales , y el gobierno afirma que no habrá aumentos durante dos años.
Se estima que esto representará un ahorro de 1.650 libras esterlinas para el pub promedio en 2026-27.
Mientras tanto, el Anchor en South Benfleet se aseguró de abrir sus puertas para el partido, a pesar de que un coche se estrelló contra un lateral del edificio el martes por la noche.
El pub estaba lleno y se negó a defraudar a sus clientes.
La dueña, Haley Sewell, dijo: «Es un pub, es lo que hacemos, simplemente seguimos adelante».
«Queríamos permanecer abiertos para la comunidad de Benfleet, que tanto nos ha dado.»
Según ella, el negocio «se ha duplicado con creces» en comparación con el año pasado.