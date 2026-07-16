Un hombre ha sido arrestado por una supuesta amenaza de disparar contra el líder del partido Reform UK, Nigel Farage, publicada en las redes sociales.

La detención está relacionada con una publicación realizada en X que fue denunciada a la policía el 8 de mayo, un día después de las elecciones locales y municipales.

La Policía Metropolitana informó que un hombre de unos 20 años fue arrestado el martes de esta semana en el sur de Londres bajo sospecha de enviar comunicaciones amenazantes a un miembro del Parlamento.

Ha quedado en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones.

La detención se produjo seis días después del asesinato de Ann Widdecombe, portavoz del partido Reform, en su domicilio de Devon. La policía antiterrorista está investigando la muerte.

El equipo de enlace e investigación parlamentaria informó a Farage de la detención el miércoles.

Farage declaró: «Esta es la primera vez que la policía actúa de forma proactiva ante una publicación en redes sociales, y espero que estén revisando las otras trescientas o cuatrocientas publicaciones similares de este año».

La noticia del arresto fue publicada inicialmente por el periódico Daily Telegraph, que indicó que la publicación en redes sociales advertía a Farage: «Te voy a disparar en la cabeza si ganas».