Plymouth, Exeter y Torbay ampliarán sus servicios para asumir los de las zonas circundantes, en los mayores cambios en la administración local en más de 50 años.
Localidades como Ivybridge y algunos pueblos de South Hams formarán parte de un Consejo del Gran Plymouth, mientras que Exeter se hará cargo de la gestión de ciudades costeras como Exmouth y Dawlish, y Torbay se expandirá en todas direcciones.
El resto de Devon, desde Holsworthy en el oeste hasta Seaton en el este, se agrupará para formar un nuevo consejo responsable de todo, desde la gestión de residuos y el reciclaje hasta las bibliotecas y la vivienda.
Los cambios se anunciaron el jueves en Westminster como parte de una reorganización nacional del gobierno local.
‘Aumento del impuesto municipal’
El líder del Consejo del Condado de Devon, Julian Brazil, afirmó que el condado había sido «traicionado».
«Esta es una decisión engañosa», dijo. «A los habitantes de Devon les subirán los impuestos municipales y la calidad de los servicios bajará».
«Su implementación también costará decenas de millones.»
«Ese dinero se va a gastar en rescindir contratos, despedir a gente y luego volver a contratarla.»
«Casi con toda seguridad, lo llevaremos a revisión judicial.»
El concejal Phil Bialyk, líder del Ayuntamiento de Exeter, ha acogido con satisfacción el anuncio.
«La reorganización del gobierno local es una oportunidad única para construir un futuro mejor con servicios más sólidos y una mayor rendición de cuentas a nivel local», afirmó.
«Simplifica las cosas para los residentes y las comunidades al tener un único nivel de gobierno local que gestione los servicios.»
«La propuesta conjunta de Exeter y Plymouth reconoció la importancia de las zonas de crecimiento de Devon, al tiempo que garantizó que los cuatro nuevos ayuntamientos tuvieran la capacidad necesaria para ofrecer servicios de alta calidad. Me complace que el Gobierno haya reconocido esto.»
Dijo que no había ningún cambio inmediato, pero que la gente recibiría más información en las próximas semanas.
Steve Race, diputado laborista por Exeter, afirmó que resulta «cada vez más insostenible que Exeter siga siendo un consejo de distrito con escasos recursos».
«La creación de una autoridad unitaria para Exeter garantizará la democracia local, brindará la oportunidad de mejorar los servicios locales y generará un crecimiento económico y laboral sostenible», dijo Race.
«Bajo una nueva autoridad unitaria que abarcará los límites de Exeter y su área de influencia económica más amplia, Exeter estará en mejores condiciones para aprovechar nuevas oportunidades de empleo, vivienda, innovación e inversión.»
Todos los consejos de distrito y de condado del país están siendo abolidos para dar paso a autoridades unitarias, como parte de los planes del gobierno para la reorganización del gobierno local.
En Plymouth y Torbay, todos los servicios municipales son gestionados por autoridades unitarias ya existentes: el Ayuntamiento de Plymouth y el Ayuntamiento de Torbay.
En otras partes de Devon, esto significa que, en lugar de un sistema de dos niveles donde los servicios municipales se dividen entre los consejos de distrito y de condado, habrá autoridades unitarias, cada una responsable de todos los servicios y decisiones sobre cuestiones que van desde la recogida de basuras y la reparación de baches hasta la asistencia social y la planificación urbanística.
Plymouth, Exeter y Torbay respaldaron el plan de tener tres consejos urbanos y uno que cubriera las zonas rurales.
En una propuesta conjunta, Plymouth y Exeter afirmaron que los planes darían a Plymouth «la escala necesaria» para impulsar el «crecimiento y las oportunidades» y convertirían a Exeter en un «centro urbano más fuerte, capaz de coordinar el desarrollo en toda su área económica natural».
La propuesta afirmaba que los planes «desbloquearían el potencial de nuestras dos ciudades y los tres pueblos de Torbay para impulsar el crecimiento económico y la prosperidad de la nación, así como para dinamizar nuestras comunidades costeras y rurales».
Torbay quería mantener sus límites actuales, pero ahora se expandirá para incluir parroquias desde Kingswear al sur y Teignmouth al norte.
Todos los consejos de distrito querían que tres consejos unitarios, conocidos como 4-5-1, se ocuparan de Plymouth como una autoridad independiente y el resto de Devon se dividiera en dos.
¿Qué sucederá después?
Mayo de 2027: Se celebrarán elecciones para elegir los consejos provisionales de cada una de las autoridades unitarias. Estos consejos provisionales trabajarán en la transición de los servicios en colaboración con la autoridad anterior.
Abril de 2028: Los consejos en la sombra dejan de existir y se convierten, de hecho, en nuevas autoridades encargadas de todos los servicios.
Después de abril de 2028: La Comisión de Límites llevará a cabo una revisión completa del número de concejales antes de las segundas elecciones, según la Asociación de Gobiernos Locales .
Devon podría entonces optar a la creación de cuatro nuevos consejos que formarían una autoridad estratégica dirigida por un alcalde elegido directamente para Devon.