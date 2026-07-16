Plymouth, Exeter y Torbay ampliarán sus servicios para asumir los de las zonas circundantes, en los mayores cambios en la administración local en más de 50 años.

Localidades como Ivybridge y algunos pueblos de South Hams formarán parte de un Consejo del Gran Plymouth, mientras que Exeter se hará cargo de la gestión de ciudades costeras como Exmouth y Dawlish, y Torbay se expandirá en todas direcciones.

El resto de Devon, desde Holsworthy en el oeste hasta Seaton en el este, se agrupará para formar un nuevo consejo responsable de todo, desde la gestión de residuos y el reciclaje hasta las bibliotecas y la vivienda.

Los cambios se anunciaron el jueves en Westminster como parte de una reorganización nacional del gobierno local.

‘Aumento del impuesto municipal’

El líder del Consejo del Condado de Devon, Julian Brazil, afirmó que el condado había sido «traicionado».

«Esta es una decisión engañosa», dijo. «A los habitantes de Devon les subirán los impuestos municipales y la calidad de los servicios bajará».

«Su implementación también costará decenas de millones.»