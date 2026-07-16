Según la organización que trabaja para proteger la procedencia de los productos de fabricación nacional, Jersey debería apoyar su propia economía «en lugar de la de otros países» abasteciendo a sus tiendas con productos locales.

Genuine Jersey lleva 25 años en funcionamiento y cuenta con más de 200 productores que ofrecen productos como arte, lácteos y cuidado de la piel.

El director John Garton afirmó que las personas que compran productos con la marca Genuine Jersey están «apoyando nuestra economía [y] a las personas que viven y trabajan aquí».

«Esto permite reciclar el dinero que se gasta localmente, reduce nuestra huella de carbono y ayuda a la gente a comer productos de temporada, de modo que cuando el producto fresco lleva la etiqueta, queda claro que ha sido cultivado localmente y que es de temporada», afirmó.

Además de exportar a nivel mundial, esta organización sin ánimo de lucro quiere centrarse en reducir la dependencia de las importaciones para alimentar a los isleños.

«Queremos empezar a centrarnos ahora en alimentar a nuestra propia gente, en mejorar la seguridad alimentaria, en practicar una agricultura regenerativa que favorezca la salud del suelo, la nutrición de los alimentos, la salud intestinal y la salud mental», dijo Garton.

Garton afirmó que la vaca Jersey y la raza Jersey Royal eran las principales «estrellas brillantes» en el panorama mundial y que deseaba que más productos se unieran a la gama de la isla.