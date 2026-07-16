Según la organización que trabaja para proteger la procedencia de los productos de fabricación nacional, Jersey debería apoyar su propia economía «en lugar de la de otros países» abasteciendo a sus tiendas con productos locales.
Genuine Jersey lleva 25 años en funcionamiento y cuenta con más de 200 productores que ofrecen productos como arte, lácteos y cuidado de la piel.
El director John Garton afirmó que las personas que compran productos con la marca Genuine Jersey están «apoyando nuestra economía [y] a las personas que viven y trabajan aquí».
«Esto permite reciclar el dinero que se gasta localmente, reduce nuestra huella de carbono y ayuda a la gente a comer productos de temporada, de modo que cuando el producto fresco lleva la etiqueta, queda claro que ha sido cultivado localmente y que es de temporada», afirmó.
Además de exportar a nivel mundial, esta organización sin ánimo de lucro quiere centrarse en reducir la dependencia de las importaciones para alimentar a los isleños.
«Queremos empezar a centrarnos ahora en alimentar a nuestra propia gente, en mejorar la seguridad alimentaria, en practicar una agricultura regenerativa que favorezca la salud del suelo, la nutrición de los alimentos, la salud intestinal y la salud mental», dijo Garton.
Garton afirmó que la vaca Jersey y la raza Jersey Royal eran las principales «estrellas brillantes» en el panorama mundial y que deseaba que más productos se unieran a la gama de la isla.
Dijo: «La industria ostrícola que tenemos es fantástica gracias a nuestras mareas altas, pero creo que los cambios en Europa tras el Brexit han perjudicado ese mercado de exportación.»
«Quién sabe, eso podría volver, hay algunos movimientos en marcha para introducir algunos cambios allí.»
Un proveedor de productos del mar y el anterior ministro de Medio Ambiente describieron el año pasado los problemas que surgían al exportar productos debido a las dificultades para cumplir con los requisitos de las autoridades europeas.