Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la exitosa serie de aventuras de ciencia ficción de James Cameron, encabezó la taquilla de Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana. La última entrega de la franquicia recaudó aproximadamente 88 millones de dólares (65,5 millones de libras), pero esa cifra fue significativamente menor que los 134 millones de dólares (100 millones de libras) que recaudó Avatar: The Way of the Water en su primer fin de semana en 2022. Sin embargo, la franquicia Avatar es conocida por su longevidad en taquilla, por lo que su cifra de fin de semana de estreno probablemente aumentará significativamente en las próximas semanas. Tanto Avatar de 2009, que fue considerada innovadora por su uso revolucionario de la tecnología, como su secuela The Way of the Water, se mantuvieron en el primer puesto de taquilla durante siete semanas consecutivas.

«Las películas de Avatar no se centran en el estreno, sino en lo que sucede después», afirmó David A. Gross, de Franchise Entertainment Research. La película recaudó 9 millones de libras en taquilla en el Reino Unido e Irlanda, y alcanzó un total mundial de 345 millones de dólares (257 millones de libras), en comparación con la cifra global de 441 millones de dólares (328 millones de libras) de The Way of Water. La película vuelve a estar protagonizada por Zoe Saldaña como la guerrera Na’vi Neytiri y Sam Worthington como el ex marine Jake Sully, quienes tienen que luchar contra un nuevo enemigo después de las amenazas a la vida de su familia en Pandora.

La última aventura de Avatar ha recibido críticas decididamente mixtas por parte de los críticos.

Ben Travis, de Empire, se mostró fanático y le dio cuatro de cinco estrellas posibles, describiéndola como «cine verdaderamente épico».

Aunque señaló que «cualquiera que espere un cambio radical en la saga general debería recalibrar sus expectativas», agregó: «Aun así, este es el espectáculo más espectacular que jamás podrías pedir: absolutamente transportador, técnicamente magistral.

Es casi inimaginable que casi nada de lo que aparece en pantalla exista realmente; tan fotorrealista que ni siquiera piensas en ello. Y todo está al servicio de la creación de mitos al más alto nivel, con Cameron y su equipo tejiendo tapices completamente nuevos con una imaginación sin igual.

Nick Howells del London Evening Standard le dio la misma calificación, describiendo la película como «tres horas y 15 minutos de pirotecnia cinematográfica insuperable».

Añadió: «Cameron ha llevado el cine 3D a otra dimensión salvaje con una experiencia gloriosamente intensa que, francamente, te dejará delirantemente exhausto».

Pero otros quedaron decepcionados.

El titular de Stephanie Zacharek de la revista Time fue mordaz en su reseña: «Avatar solía ser revolucionaria. Después de tres películas, la franquicia ha perdido su magia.

Añadió: «Avatar: Fuego y Ceniza nunca te permite olvidar que estás mirando una pantalla, sobre todo cuando empieza a transcurrir la tercera hora. La visión de Cameron ya no es el futuro, sino un viaje nostálgico, una forma muy cara de déjà vu. La magia del cine puede adoptar muchas formas, pero rara vez es tan calculada como esta, confundiendo asombro con estupor».

Robbie Collin, del Daily Telegraph, coincidió y su titular describió su experiencia con la película como «como ver 300 millones de libras en purpurina vertidas en una pecera».

Añadió: «La aburrida tercera película de la megafranquicia de James Cameron demuestra que está atrapado en un callejón sin salida creativo».

La película también se estrenó en el Reino Unido el viernes, y sus recaudaciones en taquilla del fin de semana se revelarán a principios de esta semana.

Cameron había dicho anteriormente que habrá cinco películas de Avatar en total, pero recientemente se retractó un poco de este plan, bromeando: «Hagamos otra entrevista en un año y luego les diré cuáles son mis planes».

Completó los guiones de Way of Water and Fire and Ash hace 10 años y comenzó a filmar ambas películas simultáneamente en 2017.

El director de Aliens y Titanic dijo a USA Today: «Para mí, ha sido un ciclo de 10 años, y esta es la culminación de un solo arco argumental.

Así que me siento acabado. O sea, podría parar ahora o podría continuar en el mundo de Avatar. Y hay razones para hacerlo: las mentes curiosas quieren saber qué pasa después. Eso está bien si los fans quieren ver más y si ganamos suficiente dinero con esta película.