Ben Stiller fue visto filmando en una playa de Dorset.

Ben Stiller fue visto filmando en una playa de Dorset.

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El actor estadounidense Ben Stiller ha sido visto con equipos de rodaje en una playa de Dorset.

Stiller, que saltó a la fama gracias a comedias como Algo pasa con Mary, Zoolander y Tropic Thunder, fue visto en la playa cerca del castillo de Highcliffe.

También se vieron equipos de filmación y vehículos en los alrededores del castillo de Highcliffe y en los acantilados, y había un cartel que advertía al público sobre la filmación con drones que se estaba llevando a cabo.

Nos hemos puesto en contacto con Netflix para obtener comentarios al respecto.

Equipos de filmación en una playa de Dorset en un día soleado.
Equipos de filmación en la playa de Highcliffe en Dorset.

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