El actor estadounidense Ben Stiller ha sido visto con equipos de rodaje en una playa de Dorset.

Stiller, que saltó a la fama gracias a comedias como Algo pasa con Mary, Zoolander y Tropic Thunder, fue visto en la playa cerca del castillo de Highcliffe.

También se vieron equipos de filmación y vehículos en los alrededores del castillo de Highcliffe y en los acantilados, y había un cartel que advertía al público sobre la filmación con drones que se estaba llevando a cabo.

Nos hemos puesto en contacto con Netflix para obtener comentarios al respecto.