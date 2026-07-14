Andy Burnham ha sido prácticamente confirmado como el nuevo líder del Partido Laborista, después de que 349 diputados del partido lo hayan nominado para reemplazar a Sir Keir Starmer.

Tras un segundo día de nominaciones, el diputado por Makerfield recibió el apoyo de otros 27 diputados laboristas, lo que lo encamina a convertirse en primer ministro el 20 de julio, siendo ahora matemáticamente imposible que un rival se presente contra él.

Aún necesita el respaldo de tres organizaciones afiliadas al Partido Laborista, de las cuales al menos dos deben ser sindicatos, aunque se espera que esto sea una mera formalidad.

El exalcalde del Gran Manchester respondió a las preguntas de los diputados laboristas como único participante en un debate electoral en línea el lunes por la noche.

Esto supone un ascenso al poder extraordinario para un hombre que regresó a Westminster hace tan solo tres semanas tras su histórica victoria en las elecciones parciales de Makerfield.

En un comunicado emitido el jueves tras recibir el respaldo de 322 diputados en el primer día de las candidaturas, Burnham afirmó que el apoyo recibido provenía de todo el partido y reflejaba una «convicción compartida de que Gran Bretaña necesita un nuevo enfoque político».

«Esa es la solución que propongo: liberar el poder de Westminster, reestructurar la economía para la gente común y un buen crecimiento en todos los barrios», dijo Burnham.

Según las normas del Partido Laborista, los candidatos a líder necesitan el apoyo del 20% de los diputados del partido (81 de un total de 403). Con 349 votos que respaldan oficialmente a Burnham, ningún otro candidato puede ser nominado.