Andy Burnham ha sido prácticamente confirmado como el nuevo líder del Partido Laborista, después de que 349 diputados del partido lo hayan nominado para reemplazar a Sir Keir Starmer.
Tras un segundo día de nominaciones, el diputado por Makerfield recibió el apoyo de otros 27 diputados laboristas, lo que lo encamina a convertirse en primer ministro el 20 de julio, siendo ahora matemáticamente imposible que un rival se presente contra él.
Aún necesita el respaldo de tres organizaciones afiliadas al Partido Laborista, de las cuales al menos dos deben ser sindicatos, aunque se espera que esto sea una mera formalidad.
El exalcalde del Gran Manchester respondió a las preguntas de los diputados laboristas como único participante en un debate electoral en línea el lunes por la noche.
Esto supone un ascenso al poder extraordinario para un hombre que regresó a Westminster hace tan solo tres semanas tras su histórica victoria en las elecciones parciales de Makerfield.
En un comunicado emitido el jueves tras recibir el respaldo de 322 diputados en el primer día de las candidaturas, Burnham afirmó que el apoyo recibido provenía de todo el partido y reflejaba una «convicción compartida de que Gran Bretaña necesita un nuevo enfoque político».
«Esa es la solución que propongo: liberar el poder de Westminster, reestructurar la economía para la gente común y un buen crecimiento en todos los barrios», dijo Burnham.
Según las normas del Partido Laborista, los candidatos a líder necesitan el apoyo del 20% de los diputados del partido (81 de un total de 403). Con 349 votos que respaldan oficialmente a Burnham, ningún otro candidato puede ser nominado.
La victoria de Burnham en las elecciones parciales y las fuertes pérdidas del Partido Laborista en las elecciones locales de mayo provocaron que Sir Keir se enfrentara a las peticiones de sus propios diputados para que se hiciera a un lado y permitiera que Burnham le sustituyera.
Sir Keir dimitió como líder del Partido Laborista el mismo día en que Burnham juró su cargo como diputado.
Burnham ya se ha presentado dos veces a las elecciones para convertirse en líder del Partido Laborista, en 2010 y 2015, perdiendo ante Ed Miliband y Jeremy Corbyn respectivamente.
En esta ocasión, se ha presentado sin oposición y su camino hacia el número 10 no requerirá una votación durante el verano entre los miembros del partido y los simpatizantes sindicales afiliados.
Wes Streeting, exsecretario de salud de Sir Keir Starmer, había sido visto como un posible rival, pero respaldó a Burnham poco después de la dimisión del primer ministro.
El exministro de Defensa, Al Carns, que dimitió del gobierno tras una disputa sobre el plan de financiación del ejército , era considerado entonces el rival más probable que quedaba para enfrentarse a Burnham, pero el miércoles pasado se descartó a sí mismo como posible candidato.
Burnham ha recibido peticiones de algunos miembros del Partido Laborista para que ofrezca más detalles sobre las políticas que pretende implementar en el gobierno.
El político de 56 años dejó Westminster en 2017 para presentarse como candidato a la alcaldía del Gran Manchester. Fue elegido tres veces.
Pero esto ha significado que sus oportunidades de forjar relaciones sólidas con los diputados elegidos desde 2017, que constituyen la mayor parte del Grupo Parlamentario Laborista, se hayan visto limitadas.
También ha sido acusado de evitar el escrutinio de los medios desde que anunció su intención de presentarse como candidato para suceder a Sir Keir. No ha respondido preguntas de los periodistas después de sus discursos y hasta el momento solo ha concedido una entrevista a Andrew Marr en LBC.
El enfoque de Burnham hacia las redes sociales también es una parte fundamental de la estrategia de su equipo. El exalcalde del Gran Manchester publica con frecuencia vídeos en los que expone áreas políticas, y también ha organizado sesiones de preguntas y respuestas en línea para usuarios de Reddit.