Un agente del ICE disparó mortalmente a un ciudadano colombiano durante una operación de control migratorio en el estado estadounidense de Maine, una semana después de que la agencia utilizara fuerza letal contra otro inmigrante en un control de tráfico en Texas.

En el incidente más reciente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que sus agentes estaban vigilando una dirección en Biddeford alrededor de las 07:00 EDT (11:00 GMT) del lunes, en busca de una persona con una orden de expulsión definitiva.

Cuando el ICE intentó detener a alguien que conducía desde esa dirección, «el vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma», dijo el ICE, y agregó que «el conductor del vehículo resultó herido».

Posteriormente, decenas de manifestantes se congregaron en Biddeford.

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ICE no dio detalles sobre por qué el agente temía por su seguridad.

El fiscal principal de Maine dijo que el incidente involucró a un oficial del departamento de Operaciones de Detención y Expulsión de ICE, y que el agente ha sido suspendido de sus funciones en espera de una investigación.

Las declaraciones iniciales indican que «el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al agente y recibió un disparo mortal», dijo el fiscal general de Maine, Aaron Frey, demócrata.