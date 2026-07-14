El líder del Consejo del Condado de Essex afirmó que algunas exposiciones de la biblioteca que celebraban el mes del Orgullo contenían libros «inapropiados» y que podrían haber resultado perturbadores para los padres.
Peter Harris afirmó que «existen preocupaciones sobre ciertos elementos» de estas exhibiciones, pero al ser interrogado por la BBC, no especificó cuáles eran.
En junio, al comienzo del Mes del Orgullo, la administración de Reform UK comunicó al personal de las bibliotecas que no promocionaran ningún evento ajeno a sus actividades cotidianas, pero muchos siguieron adelante con sus exposiciones dedicadas al Orgullo.
El concejal liberal demócrata David King calificó de «escalofriante» la reacción de la administración ante las exhibiciones.
Recientemente, el ayuntamiento pareció retractarse, declarando a la BBC que las promociones en las bibliotecas podían continuar.
Entre las bibliotecas que continuaron albergando exposiciones conmemorativas del Orgullo se encontraban las sucursales de Chelmsford, Writtle y Harlow.
Harris afirmó que su política para las bibliotecas seguía en revisión.
«Nuestras bibliotecas deberían representar y exhibir cosas para todos los residentes y no solo algo que pueda considerarse ideológico o que pueda resultar perturbador para los padres de niños», dijo Harris.
«Algunos de los objetos que vi me parecieron inapropiados.»
Orgullo por las bibliotecas: una cronología
- El 8 de mayo, Reform toma el control del Consejo del Condado de Essex , poniendo fin a 25 años de poder conservador.
- El destacado miembro del gabinete, Chris Hossack, declaró a BBC Essex que las 74 bibliotecas de la autoridad no realizarían promociones para eventos.
- La medida ha sido calificada de «políticamente motivada» por un artista drag y de «orwelliana» por un concejal conservador.
- Semanas después, el consejo parece retractarse de su postura , diciendo que «no hay ninguna prohibición de eventos en las bibliotecas por el Orgullo» y que solo había suspendido «la promoción en redes sociales de algunos días, semanas y meses temáticos».
El Mes del Orgullo es una celebración de la igualdad y la aceptación, y una oportunidad para que los activistas conciencien sobre los problemas que afectan a la comunidad LGBTQ+.
Está prevista una protesta contra lo que se ha descrito como una «prohibición de la diversidad» frente al Ayuntamiento, antes de la próxima reunión plenaria del consejo, que tendrá lugar el martes.
La manifestación ha sido organizada por Save Our Libraries Essex. Se espera que concejales conservadores, liberaldemócratas y laboristas se unan a la protesta.
King declaró: «La forma en que la nueva administración ha tomado esta decisión, cómo se ha interpretado y su reacción ante el material relacionado con el Orgullo es escalofriante para todos aquellos para quienes el Orgullo es importante para su sentido de pertenencia e inclusión en nuestra sociedad».
El líder de la oposición, Lee Scott, afirmó que nunca se habían presentado quejas sobre lo que se promovía en las bibliotecas cuando su grupo conservador dirigía el ayuntamiento.
Pero Harris dijo: «He visto innumerables correos electrónicos e innumerables llamadas de residentes que respaldan esta decisión que hemos tomado».
Dijo que las instrucciones para las bibliotecas «necesitan ser aclaradas» y que «cualquier exposición que se coloque debe ser apropiada para la edad».
Harris añadió que las bibliotecas podrían seguir promoviendo el Día Internacional de la Mujer, el Mes de la Historia Afroamericana y el Día de Windrush.
El tema de las bibliotecas se tratará en la sesión plenaria del consejo del martes, y los concejales presentarán peticiones con miles de firmas.