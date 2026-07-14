El líder del Consejo del Condado de Essex afirmó que algunas exposiciones de la biblioteca que celebraban el mes del Orgullo contenían libros «inapropiados» y que podrían haber resultado perturbadores para los padres.

Peter Harris afirmó que «existen preocupaciones sobre ciertos elementos» de estas exhibiciones, pero al ser interrogado por la BBC, no especificó cuáles eran.

En junio, al comienzo del Mes del Orgullo, la administración de Reform UK comunicó al personal de las bibliotecas que no promocionaran ningún evento ajeno a sus actividades cotidianas, pero muchos siguieron adelante con sus exposiciones dedicadas al Orgullo.

El concejal liberal demócrata David King calificó de «escalofriante» la reacción de la administración ante las exhibiciones.

Recientemente, el ayuntamiento pareció retractarse, declarando a la BBC que las promociones en las bibliotecas podían continuar.

Entre las bibliotecas que continuaron albergando exposiciones conmemorativas del Orgullo se encontraban las sucursales de Chelmsford, Writtle y Harlow.

Harris afirmó que su política para las bibliotecas seguía en revisión.