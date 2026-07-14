Los bomberos combaten un incendio de 4,5 hectáreas en Southampton.

Los bomberos combaten un incendio de 4,5 hectáreas en Southampton.

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Los bomberos han estado luchando contra un incendio en Southampton que abarca una superficie de aproximadamente 11 acres.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Hampshire y la Isla de Wight (HIWFRS) informó que fue alertado del incendio en Weston Parade a las 16:00 BST del lunes tras recibir varias llamadas.

Dotaciones procedentes de Eastleigh, Beaulieu, Fareham, Hightown y Lyndhurst se encuentran en el lugar.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Highlands (HIWFRS) informó que el incendio ya está controlado y que los equipos están trabajando para sofocarlo.

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