La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) será considerado una amenaza para la seguridad nacional.

Mahmood utilizará los nuevos poderes del gobierno para prohibir el apoyo al grupo, que ha sido vinculado con amenazas de muerte, ataques e intimidación en el Reino Unido.

En una declaración escrita al Parlamento, explicó cómo el apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica, desde expresar una opinión positiva hasta prestarles ayuda, será ahora un delito punible con hasta 14 años de prisión.

Otros dos grupos también están siendo ilegalizados: el Movimiento Islámico de Compañeros de la Derecha (IMCR) y el cuerpo de voluntarios del GRU ruso (servicio de inteligencia militar exterior).

Se otorgarán nuevas facultades a la policía y a los organismos de inteligencia para combatir el espionaje, la injerencia extranjera, el sabotaje y los ataques físicos perpetrados por estos grupos.

Se cree que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dirigió siete ataques contra lugares del Reino Unido vinculados a comunidades judías e israelíes, incluido el ataque incendiario antisemita contra cuatro ambulancias de Hatzola en Golders Green el 23 de marzo, del que el Cuerpo Médico del Estado Islámico (IMCR) se atribuyó públicamente la responsabilidad.

El primer ministro prometió acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas al Estado) en abril de este año, y ahora se pueden presentar ante el parlamento los proyectos de reglamento para la prohibición.

Al anunciar las nuevas competencias, Sir Keir Starmer declaró: «Jamás permitiremos que Gran Bretaña sea un patio de recreo para estados que quieran sembrar el miedo, la división y la violencia en nuestras calles».