La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) será considerado una amenaza para la seguridad nacional.
Mahmood utilizará los nuevos poderes del gobierno para prohibir el apoyo al grupo, que ha sido vinculado con amenazas de muerte, ataques e intimidación en el Reino Unido.
En una declaración escrita al Parlamento, explicó cómo el apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica, desde expresar una opinión positiva hasta prestarles ayuda, será ahora un delito punible con hasta 14 años de prisión.
Otros dos grupos también están siendo ilegalizados: el Movimiento Islámico de Compañeros de la Derecha (IMCR) y el cuerpo de voluntarios del GRU ruso (servicio de inteligencia militar exterior).
Se otorgarán nuevas facultades a la policía y a los organismos de inteligencia para combatir el espionaje, la injerencia extranjera, el sabotaje y los ataques físicos perpetrados por estos grupos.
Se cree que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) dirigió siete ataques contra lugares del Reino Unido vinculados a comunidades judías e israelíes, incluido el ataque incendiario antisemita contra cuatro ambulancias de Hatzola en Golders Green el 23 de marzo, del que el Cuerpo Médico del Estado Islámico (IMCR) se atribuyó públicamente la responsabilidad.
El primer ministro prometió acelerar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional (Amenazas al Estado) en abril de este año, y ahora se pueden presentar ante el parlamento los proyectos de reglamento para la prohibición.
Al anunciar las nuevas competencias, Sir Keir Starmer declaró: «Jamás permitiremos que Gran Bretaña sea un patio de recreo para estados que quieran sembrar el miedo, la división y la violencia en nuestras calles».
«Ya hemos tomado medidas enérgicas contra el régimen iraní y sus cómplices, así como contra agentes y redes rusas que atacan a nuestro país.»
«Estos nuevos poderes facilitarán el enjuiciamiento y el encarcelamiento de cualquiera que realice su trabajo sucio aquí en Gran Bretaña.»
Si el Parlamento aprueba la ley a finales de esta semana, quienes lleven a cabo actos de sabotaje, incluido el incendio provocado, en nombre de estos grupos podrían enfrentarse a cadena perpetua.
Este cambio significa que los fiscales ya no tendrán que demostrar una conexión con una potencia extranjera en cada caso, lo que facilitará y simplificará la elaboración de los mismos.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, declaró: «Irán y Rusia están utilizando agentes interpuestos y matones para hacer su trabajo sucio en nuestras costas».
«He designado rápidamente a tres grupos para que quienes trabajen para ellos sean localizados y encarcelados.»
El MI5 identificó al menos 20 complots potencialmente letales respaldados por Irán contra personas en el Reino Unido durante el último año, y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) es fundamental para las operaciones del Estado iraní, que tienen como objetivo particular a la comunidad judía y a los disidentes iraníes.
La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) se creó tras la revolución de 1979 para defender el nuevo sistema islámico del país, pero desde entonces se ha convertido en un poderoso brazo del Estado con alcance más allá de las fronteras de Irán y un número estimado de 190.000 efectivos en activo.
La milicia ha sido acusada reiteradamente por las naciones occidentales de patrocinar el terrorismo en el extranjero, y ha sido catalogada como grupo terrorista por Australia, Canadá y Estados Unidos.
En enero de este año, la Unión Europea también añadió a la Guardia Revolucionaria Islámica a su lista de organizaciones terroristas, tras su presunta participación en la brutal represión contra los manifestantes iraníes en Irán ese mismo mes.
El Reino Unido se ha quedado rezagado, pero ahora argumenta que se necesitan nuevos poderes ante el aumento de la agresión respaldada por el Estado, que va en alcance y complejidad, con más amenazas a la vida y un mayor uso de grupos interpuestos.
En una declaración escrita, la ministra del Interior, Angela Eagle, afirmó: «El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es un componente central del aparato de seguridad del Estado iraní, que responde directamente ante el Líder Supremo de Irán.»
«Su función va mucho más allá de la de una fuerza militar convencional. Abarca actividades de inteligencia, el uso de agentes interpuestos y la proyección de influencia destinada a promover los objetivos del Estado iraní.»