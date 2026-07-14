Una propuesta para aumentar el número de habitaciones para estudiantes en un nuevo edificio de la City de Londres podría resultar en menos espacio para el Museo de la Migración del previsto inicialmente.

El museo, que explora cómo la migración hacia y desde el Reino Unido moldea la nación, recibió una oferta para una sede permanente y gratuita durante 60 años en el número 65 de Crutched Friars, en el marco de un plan de la promotora inmobiliaria Dominus.

El proyecto, aprobado en 2023, constaba de un edificio de 21 plantas que albergaría tres pisos destinados al museo, además de 769 habitaciones para estudiantes.

Sin embargo, una enmienda propuesta y presentada ante la Corporación de la Ciudad de Londres busca reemplazar el espacio del segundo piso del museo con 33 habitaciones adicionales para estudiantes, junto con cambios en la distribución interna de la planta baja y el primer piso.

El Servicio de Información sobre la Democracia Local (LDRS, por sus siglas en inglés) entiende que los cambios tienen como objetivo permitir que Dominus contribuya al equipamiento del museo en un entorno de recaudación de fondos complicado.

Un residente local, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó su decepción.

Dijeron: «El permiso de construcción original se justificó en parte por el importante beneficio público que supone el Museo de la Migración.»

«Si se está reduciendo un beneficio público clave que ayudó a obtener el permiso de construcción, el comité de planificación debería reconsiderar cuidadosamente si el equilibrio general de la planificación aún justifica el proyecto.»