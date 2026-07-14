Una propuesta para aumentar el número de habitaciones para estudiantes en un nuevo edificio de la City de Londres podría resultar en menos espacio para el Museo de la Migración del previsto inicialmente.
El museo, que explora cómo la migración hacia y desde el Reino Unido moldea la nación, recibió una oferta para una sede permanente y gratuita durante 60 años en el número 65 de Crutched Friars, en el marco de un plan de la promotora inmobiliaria Dominus.
El proyecto, aprobado en 2023, constaba de un edificio de 21 plantas que albergaría tres pisos destinados al museo, además de 769 habitaciones para estudiantes.
Sin embargo, una enmienda propuesta y presentada ante la Corporación de la Ciudad de Londres busca reemplazar el espacio del segundo piso del museo con 33 habitaciones adicionales para estudiantes, junto con cambios en la distribución interna de la planta baja y el primer piso.
El Servicio de Información sobre la Democracia Local (LDRS, por sus siglas en inglés) entiende que los cambios tienen como objetivo permitir que Dominus contribuya al equipamiento del museo en un entorno de recaudación de fondos complicado.
Un residente local, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó su decepción.
Dijeron: «El permiso de construcción original se justificó en parte por el importante beneficio público que supone el Museo de la Migración.»
«Si se está reduciendo un beneficio público clave que ayudó a obtener el permiso de construcción, el comité de planificación debería reconsiderar cuidadosamente si el equilibrio general de la planificación aún justifica el proyecto.»
Añadieron que la zona protegida solo contaba con unos 350 residentes permanentes, pero que el número de hoteles y residencias de estudiantes construidas expresamente para ello en las inmediaciones había «aumentado drásticamente».
Un portavoz de Dominus afirmó que las propuestas se elaboraron en estrecha colaboración con el museo «para garantizar la viabilidad a largo plazo, la eficacia operativa y la sostenibilidad financiera de su sede permanente».
Añadieron que los planes «nos permiten hacer una contribución sustancial al acondicionamiento, acelerando la creación de un espacio cultural en 65 Crutched Friars» al tiempo que se aborda la escasez de alojamiento para estudiantes.
Laurie Boult, directora ejecutiva del Museo de la Migración, afirmó que un entorno macroeconómico complejo ha alterado el panorama de la recaudación de fondos.
Según explicó, la nueva propuesta contempla un museo de dos plantas un 50% más grande que su anterior sede en Lewisham, con capacidad para unos 140.000 visitantes al año.
«Esta solicitud permitiría a Dominus contribuir sustancialmente al acondicionamiento del local, lo que nos daría la certeza de poder ofrecer nuestra sede permanente con una base financiera más sólida y una mayor eficiencia operativa, lo que nos permitiría centrar la inversión donde más importa: en la experiencia del visitante», añadió.