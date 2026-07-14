Se han rendido homenajes a un abuelo con un «corazón de oro» que falleció en un accidente entre su motocicleta y una furgoneta.

La policía de Derbyshire informó que Len Bolshaw, de 66 años, fue declarado muerto tras un accidente entre su motocicleta Triumph Tiger roja y una furgoneta Ford Transit blanca en Leathersley Lane, Scropton, poco después de las 08:20 BST del 28 de junio.

La policía informó que el conductor de la furgoneta, un hombre de 34 años, fue arrestado bajo sospecha de conducción temeraria y conducir bajo los efectos de las drogas. Añadió que fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones.

En un homenaje difundido a través de la policía, la familia de Bolshaw dijo que era una persona con una gran personalidad y que siempre era más feliz cuando estaba con gente y motocicletas.

«Fue un esposo, padre, abuelo y amigo maravilloso para muchos», añadía el homenaje.

«Su trágica y repentina pérdida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, un vacío que jamás podrá llenarse.»

Los agentes hicieron un llamamiento a cualquier persona que hubiera presenciado el accidente o que pudiera tener grabaciones de la cámara del salpicadero para que se pusiera en contacto con la policía.