Claudia Winkleman ha adelantado algunos giros «realmente extraordinarios» en la próxima serie de The Traitors, después de que un tráiler reciente insinuara un cambio importante en el formato del programa. Los espectadores han estado compartiendo sus teorías en las redes sociales después de que un avance publicado el día de Navidad mostrara una figura con una capa roja, en un cambio respecto del verde habitual que usan los traidores. «Todo lo que diré es que hay algo nuevo, y lo que sucede en esta serie es realmente extraordinario con momentos que me dejaron sin aliento», dijo Winkleman antes del lanzamiento de la serie. Los detalles del nuevo giro no se revelarán hasta que comience la cuarta serie regular del programa a las 20:00 GMT del día de Año Nuevo.

La nueva capa roja fue revelada en un tráiler del día de Navidad en BBC One.

«Estoy deseando que la gente la vea», añadió Winkleman. «Los productores tienen las mentes más brillantes del mundo». La capa roja no se ha visto en series anteriores y los fanáticos han especulado que se podría asignar un nuevo papel a uno de los concursantes de este año. Claudia Winkleman: El ascenso y ascenso de la presentadora Traitors

Los índices de audiencia de Mammoth, como Celebrity Traitors, llegan a un final emocionante. En temporadas anteriores de Los Traidores, Winkleman eligió a tres traidores de un grupo de más de 20 concursantes, aunque se pueden reclutar más traidores posteriormente según el desarrollo del juego. Los demás jugadores son conocidos como los fieles. Aunque el significado de la capa roja y los detalles de quién podría usarla son un secreto por ahora, Winkleman dijo a los periodistas a principios de este mes que la próxima serie «se vuelve bastante complicada». «La gente que crea el programa tiene que ir cambiándolo», explicó, «y me dan ideas y yo les digo: ‘¿Estás bromeando?’ «Sí, me encanta.»

Cat Burns y Alan Carr protagonizaron la primera temporada de The Celebrity Traitors en otoño.

Winkleman también comentó que los enfrentamientos entre concursantes son intensos en esta serie. «Tenemos mesas redondas muy jugosas», dijo. «Se pone muy intenso… se pone feo». «Nunca lo habíamos visto interpretado como lo hace este brillante elenco. Lo interpretan de una manera extraordinaria. «Piensas: ‘Ya lo he visto, esto va a seguir este camino’, y lo único que puedo decir es que no es así en absoluto». La nueva serie llega apenas dos meses después de la conclusión del primer spin-off de celebridades del programa, que fue uno de los mayores éxitos televisivos de 2025. «Quedamos impresionados por el éxito que tuvo The Celebrity Traitors», dijo Mike Cotton, director creativo de la productora Studio Lambert. «Tuvimos padres que se acercaron a nosotros y nos agradecieron por reintroducirlos a ver televisión con sus hijos adolescentes, ya que se convirtió en un gran evento familiar. Algo que no se espera de una serie sobre asesinatos, mentiras y traición».

Las ex concursantes Minah y Linda se unieron a Winkleman para The Traitors en The Proms a principios de este año.

Con la opción de ponerse al día en la programación, la primera temporada de The Celebrity Traitors fue vista por una audiencia de más de 15 millones de personas. Pero, añadió Cotton, el éxito del spin-off estelar, que presentó a muchos espectadores la marca The Traitors por primera vez, pone «mucha presión» en la cuarta serie civil. «Con las celebridades, todos los espectadores sabían quiénes eran», señaló. «Así que, cuando regresas a la versión tradicional, estas son personas que realmente no conoces, y tienes que aprender a quererlas». La serie de famosos y la cuarta temporada de civiles se rodaron simultáneamente a principios de este año. Winkleman comentó que notó el comportamiento diferente de los concursantes habituales, después de que las celebridades se mostraran tan educadas. «En el de famosos, eran adorables; en la mesa redonda, decían: ‘No, no, después de ti'», recordó. «Así no es este».

Las celebridades y los civiles no se mezclan

A pesar de su éxito, sin embargo, Cotton rechazó la idea de que el programa pudiera mezclar celebridades y civiles en el futuro, como ha sucedido en algunas ediciones internacionales. «En la versión estadounidense, la primera temporada mezcló civiles con celebridades de la realidad, y luego a partir de la segunda temporada solo tuvimos celebridades de la realidad», dijo. «Pero creo que en este programa ya están los traidores contra los fieles, así que no queremos que haya una división entre celebridades y no celebridades también». Cuando se le preguntó si más celebridades se habían ofrecido voluntariamente para participar en la próxima temporada después del éxito de la primera, Winkleman bromeó: «No se me acercan personalmente porque no salgo de la cama. Pero sí, me lo han pedido». Junto con una nueva serie de The Night Manager, The Traitors está en el centro de la programación del horario estelar de BBC One en el día de Año Nuevo, y continuará con más episodios el viernes y el sábado.

Winkleman dice que le encanta filmar con el búho, Sage, quien recientemente tuvo un búho llamado Onion.