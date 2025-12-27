Se han finalizado las obras de un jardín hospitalario diseñado para ofrecer un lugar «edificante» para los pacientes.

El espacio se ha creado en el nuevo búnker del Royal Shrewsbury Hospital, que se construyó como parte de una ampliación de su área de radioterapia.

La finalización del jardín marcó la fase final del desarrollo del búnker, que alberga la máquina aceleradora lineal (LINAC), una herramienta utilizada en el tratamiento del cáncer.

Envía rayos X o electrones de alta energía con precisión al tumor, al tiempo que minimiza la dosis de radiación al tejido sano.

George Glennon, superintendente técnico radiólogo del hospital, dijo: «Este nuevo jardín es una maravillosa incorporación a nuestro hospital.

“Ofrece un espacio estimulante donde los pacientes y sus familias pueden relajarse mientras asisten al hospital”.

El jardín fue el último desarrollo de una serie de proyectos de expansión en el hospital.

Recientemente, el personal celebró una ceremonia de «inauguración» de una nueva ampliación de cuatro pisos, que incluye un departamento de emergencias más grande y más moderno.