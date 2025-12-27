A los bañistas festivos en West Sussex se les ha advertido que aún puede haber fragmentos de metal en el agua después de que los contenedores cayeran de un barco de carga y llegaran a las playas.

Tres contenedores de transporte siguen desaparecidos tras caer del carguero Baltic Klipper frente a la costa de Bembridge, en la isla de Wight, el 6 de diciembre.

El Consejo del Distrito de Arun ha instado a los nadadores, particularmente a aquellos que participan en un evento en Selsey en la mañana del Boxing Day, a que tengan cuidado.

El consejo escribió en Facebook: «Tras el reciente incidente del contenedor de transporte, es posible que todavía haya fragmentos de metal en el mar a lo largo de nuestra costa.

“Los desechos y escombros de los contenedores pueden ser arrastrados a la orilla con cada marea”.

Seatrade, propietaria del barco, afirma que se han recuperado 13 de los 16 contenedores y que se está trabajando para localizar los tres desaparecidos. La mayoría de los contenedores aparecieron en las playas de West Sussex.

La Agencia Británica de Investigación de Accidentes Marítimos ha iniciado una investigación formal sobre el incidente y Seatrade dijo que estaba ofreciendo su plena cooperación.

Ningún miembro de la tripulación resultó herido, dijo la Agencia Marítima y de Guardacostas (MCA).