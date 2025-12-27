Los trabajadores de servicios de emergencia están esperando su llamada.

Muchos anticipan una mayor demanda de ayuda por la gripe y varios incidentes durante el período festivo, pero los trabajadores también se están preparando para el abuso por teléfono.

El personal de ambulancias está viendo un «aumento real» en el número de personas que marcan el 999 con gripe estacional luego del reciente aumento de casos, según el Servicio de Ambulancias de Londres (LAS).

Sus operadores de llamadas informan que el aumento está afectando su capacidad para responder a otros problemas potencialmente mortales.

Algunos miembros del personal de LAS dicen que también han sufrido abuso racial, mientras que otros afirman que quienes los llaman se comunican con ellos bajo la influencia del alcohol.

«Creo que es importante que la gente entienda que se trata de una línea de emergencia», explica el operador de llamadas de LAS, Ugbad Yousuf, a BBC Newsbeat.

«Es para intervenciones que salvan vidas».

La joven de 23 años es una enfermera calificada y habla regularmente con personas que llaman al 999 con síntomas de gripe.

«La gente puede llamarnos, pero al final de la llamada solo obtendrán una derivación al 111», afirma.

Se refiere a un servicio del NHS disponible en Inglaterra, Escocia y Gales para brindar ayuda médica que no ponga en riesgo la vida, que es gratuito y está disponible las 24 horas del día.

A menudo dirige a las personas que llaman a médicos de cabecera fuera de horario, farmacias y tratamientos urgentes cuando es necesario.

Título de la imagen, Ugbad Yousuf ayudó a una persona que llamó por teléfono a dar a luz a un bebé en su primer mes en el trabajo.

Ugbad aprendió que su trabajo es vital por las malas, cuando tuvo que ayudar a una persona que llamaba por teléfono a asistir un parto.

Era su primer mes en el trabajo.

«Al comienzo de la llamada la cabeza estaba fuera», dice.

“Inmediatamente comencé a dar instrucciones para el nacimiento del bebé, que nació sano y salvo y está feliz”.

Fue una de las aproximadamente 5.500 llamadas que LAS dice recibir al día, en promedio.

Este año, el personal recibió 192.600 llamadas en noviembre, lo que, según afirma, supone un aumento de 13.000 en comparación con el mismo mes de 2024.

Una fuerza policial le dijo a Newsbeat que a menudo ven un fuerte aumento en las llamadas durante el período navideño.

«Muchas veces, esto se debe a que las personas permanecen juntas en casa durante mucho tiempo», dice Elliot Barton, quien responde a las llamadas de la policía de Durham.

«Hay mucho más alcohol involucrado y eso tiende a generar muchas más llamadas a la policía».

La joven de 23 años dice que la presión del trabajo ha ido «aumentando» en los últimos 18 meses.

“Es un trabajo sin parar, todos los días hacemos turnos de 12 horas”, comenta.