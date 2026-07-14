Un diputado ha manifestado estar «profundamente preocupado» después de que los planes para alojar a solicitantes de asilo en una antigua base militar hayan sido considerados «de importancia nacional y urgentes».

El lunes, Calum Miller, diputado del Partido Liberal Demócrata por Bicester y Woodstock, publicó en Facebook una confirmación por escrito de que la sede del Ministerio de Defensa (MoD) cerca de Bicester, Oxfordshire, había sido informada de los planes en noviembre.

«Si los ministros lo saben desde hace ocho meses, ¿qué es exactamente lo que hace que esto sea urgente ahora?», preguntó.

El Ministerio del Interior confirmó que se estaban solicitando permisos de construcción para tres nuevos emplazamientos, incluido el de Bicester del Ministerio de Defensa, pero aún no se ha pronunciado directamente sobre la pregunta de Miller.

Miller compartió dos imágenes junto con su publicación, una de las cuales es una carta de Matthew Pennycook, diputado y Ministro de Estado de Vivienda y Planificación.

Escribe que la propuesta de planificación para albergar a unos 1.250 solicitantes de asilo en la base de Bicester, que «asombró» a las organizaciones benéficas y a los políticos locales , había sido considerada «de importancia nacional y urgente».

La segunda imagen de la publicación recoge las declaraciones del Ministro de Preparación para la Defensa e Industria, Luke Pollard, diputado, en la Cámara de los Comunes el 9 de julio.

Según indicó, el Ministerio de Defensa fue informado por primera vez de las propuestas para utilizar la base como alojamiento para solicitantes de asilo en noviembre de 2025.