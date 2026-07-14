Un diputado ha manifestado estar «profundamente preocupado» después de que los planes para alojar a solicitantes de asilo en una antigua base militar hayan sido considerados «de importancia nacional y urgentes».
El lunes, Calum Miller, diputado del Partido Liberal Demócrata por Bicester y Woodstock, publicó en Facebook una confirmación por escrito de que la sede del Ministerio de Defensa (MoD) cerca de Bicester, Oxfordshire, había sido informada de los planes en noviembre.
«Si los ministros lo saben desde hace ocho meses, ¿qué es exactamente lo que hace que esto sea urgente ahora?», preguntó.
El Ministerio del Interior confirmó que se estaban solicitando permisos de construcción para tres nuevos emplazamientos, incluido el de Bicester del Ministerio de Defensa, pero aún no se ha pronunciado directamente sobre la pregunta de Miller.
Miller compartió dos imágenes junto con su publicación, una de las cuales es una carta de Matthew Pennycook, diputado y Ministro de Estado de Vivienda y Planificación.
Escribe que la propuesta de planificación para albergar a unos 1.250 solicitantes de asilo en la base de Bicester, que «asombró» a las organizaciones benéficas y a los políticos locales , había sido considerada «de importancia nacional y urgente».
La segunda imagen de la publicación recoge las declaraciones del Ministro de Preparación para la Defensa e Industria, Luke Pollard, diputado, en la Cámara de los Comunes el 9 de julio.
Según indicó, el Ministerio de Defensa fue informado por primera vez de las propuestas para utilizar la base como alojamiento para solicitantes de asilo en noviembre de 2025.
En el marco del proceso de Desarrollo Urgente de la Corona , se adoptará un procedimiento especial para agilizar la solicitud, que incluye un proceso de consulta acelerado en nombre del Secretario de Estado.
«Esta decisión me preocupa profundamente», escribió Miller.
«Intentaré plantear este asunto en la Cámara más tarde hoy.»
Sin embargo, no formuló la pregunta a la ministra de Gobierno Local, Alison McGovern, durante la sesión.
El Partido Laborista se ha comprometido a dejar de utilizar hoteles, una forma de alojamiento costosa que se ha convertido en un punto neurálgico de las protestas antimigrantes.
En marzo de este año, 20.885 (21%) solicitantes de asilo se encontraban en hoteles y 72.768 (75%) en otros tipos de alojamiento mientras esperaban una decisión.
En 2005, el entonces gobierno laborista abandonó los planes para construir un centro de acogida para solicitantes de asilo en el mismo emplazamiento .
El domingo, dos grupos distintos se reunieron en el centro de Bicester para protestar contra los planes. Algunos expresaron su preocupación por la seguridad en el uso de la base, mientras que la organización Oxfordshire Stand Up to Racism pidió que la tramitación de las solicitudes de asilo se hiciera «más eficiente».
El 25 de junio, el Ministerio del Interior escribió que, mientras «intensificaba» el cierre de hoteles para solicitantes de asilo en todo el Reino Unido, el gobierno estaba, en cambio, «aumentando el uso de alojamientos básicos y de gran tamaño para inmigrantes ilegales».
«Como parte de esto, se están llevando a cabo conversaciones para utilizar tres nuevos emplazamientos para alojar a solicitantes de asilo, y se están solicitando permisos de construcción en MoD Bicester, MoD Barnham y MoD Linton-on-Ouse», añadió.
Si se concede el permiso de construcción, estos terrenos podrían albergar a unos 3.750 solicitantes de asilo .