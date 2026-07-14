La policía ha iniciado una investigación por asesinato tras el hallazgo de tres personas muertas en una vivienda.

El superintendente William Calderwood declaró que los cuerpos de un hombre y dos mujeres fueron encontrados dentro de una vivienda en Cullybackey Road en Ballymena, condado de Antrim, alrededor de las 09:00 BST del lunes.

Dijo que la causa de la muerte no se había determinado formalmente y que las autopsias se realizarían más adelante.

Añadió que la policía no cree que exista un riesgo continuo para el público y que los detectives no están buscando a nadie más en relación con las muertes.

«Esta noche, nuestros pensamientos están con los familiares y amigos de quienes han fallecido», dijo Calderwood.

Hizo un llamamiento a la gente para que evitara especular sobre el incidente.

El diputado de North Antrim, Jim Allister, afirmó que las muertes habían causado una gran conmoción en la comunidad.

«Aunque los detalles aún son escasos, es evidente que hay familiares y amigos que han sufrido grandes pérdidas», declaró el líder de la Voz Unionista Tradicional.