Los bomberos están luchando contra un gran incendio en un pueblo de Lincolnshire.

El servicio de bomberos y rescate de Lincolnshire informó que varios equipos estaban interviniendo en el incendio en Wigtoft, cerca de Boston.

Un portavoz del servicio de bomberos dijo: «Pedimos a los residentes que se aseguren de que las puertas y ventanas estén cerradas para evitar que el humo entre en sus viviendas».

También recomendaron a la gente que evitara la zona.

La policía de Lincolnshire informó que la carretera estaba cortada desde Asperton Road hasta Fishmere End Road.

Darren Rush, que vive cerca, dijo que estaba en su balcón cuando miró hacia arriba y vio una «enorme cantidad de humo negro y llamas».

«Era bastante grande», dijo.

«Por suerte, el viento soplaba en dirección contraria, obviamente a través de los campos. Estaba alejando el fuego de las casas.»