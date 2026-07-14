Según el propietario de una cafetería, un popular paraje natural ha quedado «completamente desierto» después de que su playa fuera cerrada tras el descubrimiento de amianto en la arena .

Jane Liew, propietaria de The Galley Kitchen, un restaurante situado frente a la playa de Mount Batten en Plymouth, afirmó que muchos de sus clientes eran nadadores en aguas abiertas y usuarios de la playa, y advirtió que el cierre podría tener un efecto dominó en los negocios de toda la zona.

«En un día precioso y con una ola de calor tremenda, estaba completamente desierto, no había nadie caminando por la calle», dijo.

El Ayuntamiento de Plymouth cerró la playa tras hallarse fibras de amianto en la arena y afirmó que era necesario realizar más pruebas antes de poder reabrirla.

Jane Liew Jane Liew dijo que «todo el verano» se perdió cuando la playa fue cerrada en 2019.

Liew afirmó que el cierre ya había traído a la memoria dolorosos recuerdos del último incidente con el amianto en 2019, cuando la playa también fue cerrada.

«Llevo diez años con la cafetería y cuando me enteré de la noticia, se me cayó el alma a los pies», dijo.