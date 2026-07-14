Según el propietario de una cafetería, un popular paraje natural ha quedado «completamente desierto» después de que su playa fuera cerrada tras el descubrimiento de amianto en la arena .
Jane Liew, propietaria de The Galley Kitchen, un restaurante situado frente a la playa de Mount Batten en Plymouth, afirmó que muchos de sus clientes eran nadadores en aguas abiertas y usuarios de la playa, y advirtió que el cierre podría tener un efecto dominó en los negocios de toda la zona.
«En un día precioso y con una ola de calor tremenda, estaba completamente desierto, no había nadie caminando por la calle», dijo.
El Ayuntamiento de Plymouth cerró la playa tras hallarse fibras de amianto en la arena y afirmó que era necesario realizar más pruebas antes de poder reabrirla.
Liew afirmó que el cierre ya había traído a la memoria dolorosos recuerdos del último incidente con el amianto en 2019, cuando la playa también fue cerrada.
«Llevo diez años con la cafetería y cuando me enteré de la noticia, se me cayó el alma a los pies», dijo.
Liew afirmó que el cierre anterior había afectado gravemente al comercio, diciendo que «tardó muchísimo tiempo en suceder algo» y que «se perdió todo el verano» mientras la playa permaneció vacía.
La nadadora local Nicola Housam, del grupo de natación Bluetits, dijo que Mount Batten es una playa comunitaria importante y uno de los lugares más accesibles para nadar en la ciudad.
«Es una zona de baño estupenda para los lugareños, así que ha sido toda una sorpresa para la comunidad», dijo.
«Entiendo que tienen que garantizar la seguridad de la comunidad local porque, obviamente, el amianto puede ser muy peligroso para la salud.»
«Espero que puedan emprender el trabajo y hacerlo muy rápidamente.»