El centro de la ciudad de Cardiff se prepara para una remodelación multimillonaria de su galería comercial este verano.

El mayor recinto tipo Hollywood Bowl del Reino Unido, que incluye una pista de karts eléctricos, abrirá sus puertas en el centro comercial St David’s de la capital.

Esto coincide con el anuncio de reformas en el vecino Queens Arcade, que incluyen tres nuevos restaurantes y la restauración de la fachada en Working Street, según la empresa de desarrollo inmobiliario Landsec.

Ha presentado propuestas para la primera fase de las obras y ha afirmado que los planes crearían puestos de trabajo y animarían a más gente a visitar el centro de la ciudad.

El nuevo Hollywood Bowl en St David’s será el segundo local de la empresa de bolos de 10 pines en la ciudad, sumándose al ya existente en el Red Dragon Centre en Cardiff Bay.

La empresa afirmó que sería el parque de atracciones más grande del Reino Unido, y que contaría con su primera atracción de karts eléctricos, además de 20 pistas de bolos, dardos interactivos y un bar deportivo con retransmisiones en directo.

Por su parte, Landsec, propietaria y operadora del centro comercial St David’s, afirmó que el proyecto Queens Arcade ampliaría la oferta de compras, gastronomía y ocio de la ciudad.

Helen Morgan, directora del centro, declaró: «Nuestros nuevos e interesantes planes para Queens Arcade se basan en nuestra larga trayectoria de inversión en Cardiff. Nuestros planes elevarán el nivel del lugar, equiparándolo al de otras zonas de la ciudad».