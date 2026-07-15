Un británico, cuya esposa y doce amigos y vecinos se teme que hayan muerto en los incendios forestales de España, ha contado cómo se separó de ellos mientras las llamas avanzaban rápidamente hacia su casa.

Malcolm Timbrell, de 70 años, y su esposa Annette Kilgore, de 69, vivían en el pueblo de Bédar, en la provincia de Almería, que fue arrasado por las llamas el jueves pasado por la noche, dejando 13 personas fallecidas.

El superviviente, visiblemente afectado, habló con la BBC frente a su casa destruida, situada en lo alto de la ladera.

«Nunca te imaginarías que algo así pudiera pasar», dijo. «Y cuando sucede, y eres el único superviviente, te quedas en una situación en la que te preguntas: ‘¿Qué puedo hacer?'»

Él y Annette encontraron su propiedad cuando aparecieron en el programa de Channel 4, A Place in the Sun.

«Era una persona tan alegre y extrovertida», dijo Malcolm sobre su pareja de 17 años. «Hemos tenido una vida maravillosa juntos, y ahora se acabó».

El incendio forestal del jueves es uno de los más mortíferos de la historia de España. Se propagó rápidamente, arrasando Bédar, lo que obligó a Malcolm, Annette y sus amigos a tomar la rápida decisión de huir.

Cuando las llamas, avivadas por los fuertes vientos, se acercaron a su propiedad el jueves, la pareja y sus vecinos decidieron intentar escapar en coche.