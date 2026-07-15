Una persona resultó herida y varios edificios fueron evacuados después de que parte de un edificio se derrumbara y los escombros se dispersaran en el centro de la ciudad de Leicester.

La policía fue alertada el lunes por la noche sobre un derrumbe en Wharf Street South y varias calles de la zona fueron cerradas al tráfico.

Una persona que se encontraba en la calle sufrió heridas leves y fue dada de alta por el Servicio de Ambulancias de East Midlands en el lugar de los hechos, según informaron los agentes.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Leicestershire está gestionando el incidente y realizando una evaluación de los daños.

La policía de Leicestershire también confirmó que los daños no fueron causados ​​por una explosión.

Las calles Dryden Street, Old Milton Street, Lee Circle, Fleet Street, Gladstone Street, Wharf Street South, Clyde Street, Gladstone Street, Wharf Street y St Matthews Way estaban todas cerradas.