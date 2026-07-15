Una persona resultó herida y varios edificios fueron evacuados después de que parte de un edificio se derrumbara y los escombros se dispersaran en el centro de la ciudad de Leicester.
La policía fue alertada el lunes por la noche sobre un derrumbe en Wharf Street South y varias calles de la zona fueron cerradas al tráfico.
Una persona que se encontraba en la calle sufrió heridas leves y fue dada de alta por el Servicio de Ambulancias de East Midlands en el lugar de los hechos, según informaron los agentes.
El Servicio de Bomberos y Rescate de Leicestershire está gestionando el incidente y realizando una evaluación de los daños.
La policía de Leicestershire también confirmó que los daños no fueron causados por una explosión.
Las calles Dryden Street, Old Milton Street, Lee Circle, Fleet Street, Gladstone Street, Wharf Street South, Clyde Street, Gladstone Street, Wharf Street y St Matthews Way estaban todas cerradas.