Una carretera principal en Leicestershire que fue cerrada después de que un camión chocara contra un puente ferroviario —considerado el más golpeado de Gran Bretaña— ha sido reabierta.

La policía de Leicestershire informó que el puente de Watling Street (A5) en Hinckley estuvo cerrado el lunes por la mañana, entre la rotonda de Dodwells y Nutts Lane. Posteriormente, se reabrió alrededor de las 12:30 BST.

La policía confirmó que un camión había chocado contra el puente y dijo que no se habían reportado heridos.

Las cifras de Network Rail muestran que el puente fue golpeado 22 veces entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, lo que le otorga el dudoso honor de ser el puente más golpeado del país.

Hace tres años, el organismo de transporte Midlands Connect analizó cuatro ocasiones en las que el puente fue impactado y descubrió que los retrasos en el tráfico resultantes costaron a la economía una cifra estimada de 126.000 libras esterlinas.

También calculó que el coste para la economía de los retrasos ferroviarios derivados de 10 incidentes ocurridos durante 2019, que afectaron a casi 4.000 pasajeros, ascendió a aproximadamente 43.000 libras esterlinas.

Midlands Connect afirmó que las colisiones frecuentes en el puente habían causado más de 4.400 horas de retrasos en las carreteras cada año, y añadió que el coste real de los impactos contra el puente podría ser significativamente superior a la cifra calculada.