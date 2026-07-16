El gobierno ha escrito al Consejo de Shropshire exponiendo su preocupación por la situación financiera de la autoridad local.

En una carta dirigida a la directora ejecutiva Tanya Miles, el gobierno afirmó que era necesario tomar medidas para abordar las preocupaciones «de forma transparente y con rapidez» y que se realizaría una revisión en 12 meses.

En el documento se describen cinco pasos para la mejora, entre ellos un liderazgo más permanente, los ahorros que se pueden encontrar y las actualizaciones trimestrales, especialmente después de que la autoridad recibiera un «apoyo financiero excepcional» del gobierno en febrero .

El gobierno liberaldemócrata al frente de la autoridad afirmó que los problemas financieros que heredó el pasado mes de mayo fueron peores de lo esperado, pero que la situación se ha estabilizado desde entonces.

En la carta, James Blythe, subdirector de gestión e intervenciones de los gobiernos locales, afirmó que los ministros seguían preocupados.

Según explicó, esto se debía a varios factores, entre ellos el deterioro de la evaluación que el ayuntamiento hacía de su situación financiera desde que recibió el apoyo financiero adicional a principios de año.

‘El consejo participó de forma constructiva’

Blythe también señaló la preocupación por la capacidad del ayuntamiento para obtener una buena relación calidad-precio y un «patrón histórico de gestión financiera y controles internos deficientes».