Once personas han muerto en un incendio en un centro de acogida en Argel, la capital de Argelia.

El departamento de protección civil del país informó que otras 19 personas resultaron heridas en el incendio, que los bomberos comenzaron a sofocar a las 03:30 hora local (04:30 GMT) del jueves.

Poco más de tres horas después, las autoridades publicaron una actualización sobre la situación, mientras seguían intentando extinguir el incendio.

El comunicado del departamento de protección civil no especificó la causa del incendio ni las edades de los fallecidos o heridos.

Diez camiones de bomberos y dieciséis ambulancias fueron desplegados en las instalaciones de Mohammadia, un suburbio al este de Argel.

Argelia sufre una ola de calor desde hace varios días, y se han registrado cerca de 1.000 incendios en el transcurso de una semana, según informó la agencia de noticias AFP.

El jueves por la mañana, el departamento de protección civil informó que había registrado 115 incendios forestales en las últimas 24 horas.

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias tras el incendio en el hogar infantil, calificando el incidente de «pérdida trágica».