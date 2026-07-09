Según ha podido saber la BBC, un consorcio hospitalario de Kent ha recibido una advertencia sobre la insuficiencia de personal en sus quirófanos, en el marco de una creciente disputa salarial.

El personal de enfermería del Hospital Queen Elizabeth The Queen Mother (QEQM) en Margate ha alertado a los directivos sobre los niveles de personal durante las operaciones.

Esto se produce después de que el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Kent y Medway redujera las tarifas que se pagan por los llamados turnos «prescindibles», que son turnos flexibles y según sea necesario para cubrir la escasez de personal.

El East Kent Hospitals NHS Trust (EKHUFT), que gestiona el QEQM, afirmó haber escuchado las preocupaciones del personal y que la dotación de personal en todos los turnos «cumplía con las directrices nacionales».

El personal del hospital declaró a la BBC que, al haber menos compañeros que aceptaban turnos adicionales, tenían problemas para encontrar suficiente personal para cubrir todas las necesidades de los quirófanos.

Un miembro del personal, que habló bajo condición de anonimato, dijo que sus compañeros estaban considerando ir a la huelga.

«Sentimos que el fideicomiso nos está maltratando», dijeron.

«Se trata de tácticas de acoso y aislamiento.»