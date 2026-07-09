Según ha podido saber la BBC, un consorcio hospitalario de Kent ha recibido una advertencia sobre la insuficiencia de personal en sus quirófanos, en el marco de una creciente disputa salarial.
El personal de enfermería del Hospital Queen Elizabeth The Queen Mother (QEQM) en Margate ha alertado a los directivos sobre los niveles de personal durante las operaciones.
Esto se produce después de que el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Kent y Medway redujera las tarifas que se pagan por los llamados turnos «prescindibles», que son turnos flexibles y según sea necesario para cubrir la escasez de personal.
El East Kent Hospitals NHS Trust (EKHUFT), que gestiona el QEQM, afirmó haber escuchado las preocupaciones del personal y que la dotación de personal en todos los turnos «cumplía con las directrices nacionales».
El personal del hospital declaró a la BBC que, al haber menos compañeros que aceptaban turnos adicionales, tenían problemas para encontrar suficiente personal para cubrir todas las necesidades de los quirófanos.
Un miembro del personal, que habló bajo condición de anonimato, dijo que sus compañeros estaban considerando ir a la huelga.
«Sentimos que el fideicomiso nos está maltratando», dijeron.
«Se trata de tácticas de acoso y aislamiento.»
Otro usuario se puso en contacto con la BBC para decir: «Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué querría el personal hacer horas extras entre semana por un salario menor?».
A finales de junio, la enfermera jefe y el equipo de enfermería superior del hospital mantuvieron conversaciones con el personal para «discutir las preocupaciones… relativas a la dotación de personal segura en el entorno del quirófano».
Sin embargo, la BBC ha sido informada de que el personal está boicoteando extraoficialmente sus turnos bancarios en el este de Kent.
Las organizaciones del NHS en Kent y Medway acordaron a principios de este año un enfoque uniforme en cuanto a las tarifas que se pagan por los turnos adicionales.
Anteriormente, las tarifas variaban entre las distintas organizaciones, lo que significaba que el personal podía cobrar cantidades diferentes por un trabajo similar, y los responsables del NHS argumentan que los nuevos acuerdos aportan una mayor coherencia en todo Kent y Medway.
Sin embargo, la decisión ha provocado enfado entre el personal.
El personal de enfermería y partería del Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust afirmó que la reducción de los tipos de interés bancarios les ha hecho sentir «menospreciados, poco valorados, aislados, enfadados, disgustados y frustrados».
Cess Wigley, funcionaria regional sénior del Real Colegio de Enfermería, advirtió que el sistema no presentaba ningún margen de error.
«Con la bajada de los tipos de interés bancarios, el personal está optando por no trabajar en estos turnos, lo que inevitablemente provocará niveles de personal insuficientes», afirmó.
«No solo las enfermeras están sufriendo las consecuencias de la decisión de recortar las tarifas, sino que los pacientes también experimentarán tiempos de espera aún más largos o, en el peor de los casos, podrían cancelarse operaciones largamente esperadas.»
«Nada de esto es aceptable e instamos a la dirección a que colabore con nosotros para restablecer los tipos de interés bancarios y trabajar para recuperar la moral y la confianza del personal de enfermería.»
Sarah Hayes, directora de enfermería de EKHUFT, afirmó que la institución seguirá revisando periódicamente los niveles de personal y trabajando con los empleados para garantizar que la institución brinde una atención segura y de alta calidad.
«Las tarifas salariales para el personal temporal en todo el condado se introdujeron para proporcionar una remuneración justa y uniforme en todos los fideicomisos del NHS de Kent y Medway», dijo.