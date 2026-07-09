Una segunda persona ha sido arrestada como sospechosa de asesinato después de que un hombre fuera encontrado muerto en una caravana en Leicestershire.

La policía informó que los servicios de emergencia fueron alertados el lunes por la noche sobre el incidente en la caravana , que estaba estacionada en un arcén de la carretera A6 Derby Road en Loughborough.

El hombre, de unos 40 años, fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Las investigaciones posteriores revelaron que había denunciado haber estado involucrado en un altercado en los días previos a su hallazgo.

Un hombre de 56 años fue detenido bajo sospecha de asesinato antes de ser puesto en libertad bajo fianza. El jueves, la policía de Leicestershire informó que un segundo sospechoso, un hombre de 42 años, fue arrestado el miércoles bajo sospecha del mismo delito. Permanece bajo custodia.

Los agentes añadieron que el perímetro de seguridad permanece acordonado en el arcén de la carretera A6 en dirección norte mientras se llevan a cabo las labores forenses.

El inspector Mike Chander, de la Unidad de Operaciones Especiales de East Midlands, dijo: «Continuaremos nuestras investigaciones hoy para intentar comprender la secuencia de eventos que llevaron a la muerte de este hombre.»

«Se está llevando a cabo un trabajo importante, que incluye investigaciones forenses, entrevistas con testigos y el análisis de todas las oportunidades que ofrecen las cámaras de seguridad.»