Según se ha informado en una audiencia disciplinaria, una agente de policía supuestamente «dejó al descubierto» la ropa interior de su compañera y la tocó de forma inapropiada.

Chenise Austin, agente de policía de la policía de Avon y Somerset, con base en Bath, Somerset, está acusada de conducta sexual no deseada en cuatro ocasiones en 2023.

El abogado Kevin Baumber declaró en la audiencia celebrada en la sede de la policía en Portishead que sus acciones equivalían a una «agresión sexual».

Austin niega haber cometido irregularidad alguna e insiste en que sus acciones fueron «platónicas, amistosas y carentes de cualquier intención sexual», según el Servicio de Información de la Democracia Local.

Según se informó en la audiencia, la agente Austin había jugado al fútbol femenino de alto nivel en el Cheltenham Town, el Swindon Town, el West Ham United y el Coventry United.

Baumber afirmó que la víctima de Austin, cuyo nombre no puede revelarse por razones legales pero a quien se refirió como la señorita A, no dio su consentimiento para ninguna de sus acciones.

Añadió que se trataba de una mujer heterosexual casada que sintió «vergüenza, incomodidad y angustia», pero que no pudo oponerse a ese comportamiento en ese momento porque se sentía incómoda.

Según se informó en la audiencia, los cuatro incidentes denunciados tuvieron lugar en el lugar de trabajo, en una comisaría de policía.