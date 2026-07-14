El alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores destituido por Sir Keir Starmer por el proceso de selección de Lord Mandelson para el cargo de embajador en Estados Unidos ha emprendido acciones legales por su despido.

Sir Olly Robbins fue despedido a principios de este año, después de que se supiera que se le había concedido la autorización de seguridad para el cargo a pesar de las preocupaciones planteadas por los funcionarios encargados de la verificación de antecedentes.

Según la FDA, el sindicato de altos funcionarios que lo representa en el litigio, Sir Olly está solicitando una revisión judicial de la decisión de despedirlo.

El sindicato afirmó que el despido se había producido sin «ni siquiera un mínimo de imparcialidad» y que ponía en riesgo la reputación de la administración pública. Un portavoz del gobierno declaró: «No hacemos comentarios sobre procedimientos judiciales».

Lord Mandelson fue anunciado como embajador del Reino Unido en los Estados Unidos en diciembre de 2024, antes de que se llevara a cabo una exhaustiva investigación de antecedentes, y asumió formalmente el cargo en febrero de 2025 tras obtener la autorización de seguridad correspondiente.

Tan solo siete meses después, fue despedido tras salir a la luz nueva información sobre su anterior amistad con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Sir Olly fue destituido en abril de este año, a raíz de un artículo de The Guardian que revelaba que se le había concedido la autorización de seguridad a pesar de que los funcionarios encargados de la verificación habían expresado sus preocupaciones. Posteriormente, el primer ministro declaró estar «furioso» por no haber sido informado en su momento.

Sir Keir ya había declarado anteriormente que despidió a Sir Olly tras no aceptar su explicación sobre por qué se le había concedido la autorización, y en abril les dijo a los parlamentarios: «Le pregunté, pero no acepté su explicación. Por eso lo despedí».