Una plantación de lavanda que comenzó como un «hobby de jubilación» para abastecer de néctar a las abejas de un hombre se ha convertido en un refugio para un grupo de sus amigos.
La granja de lavanda de Warwickshire, en Bubbenhall, fue plantada por Ian Jamie y sus cinco antiguos compañeros de colegio en 2019, con la esperanza de producir miel de lavanda y recaudar algo de dinero para obras benéficas.
Los hombres, que se hacen llamar «los Lav Boys», se reúnen ahora una vez por semana en el recinto de Watery Lane, que abre sus campos al público durante los meses de verano, y afirman que su amistad está floreciendo.
«En realidad es como una forma de terapia», dijo John Nichols. «Te sientas en el campo a charlar con tus amigos, a decir tonterías sin sentido, y a disfrutarlo».
Jamie se describió a sí mismo como «una persona un tanto excéntrica».
«No sé por qué intento estas cosas, pero lo hago», dijo.
Steve Sutherland, otro miembro de los Lav Boys, calificó a Jamie de «líder fantástico».
«Él nos da una indicación, nosotros salimos ahí fuera, lo ignoramos por completo y hacemos algo diferente, pero todos lo pasamos de maravilla», bromeó.
Los hombres han plantado a mano ocho acres, con al menos 20.000 plantas de tres variedades de lavanda.
Mantienen a raya las malas hierbas reuniéndose una vez por semana, sin importar el clima, y se han apoyado mutuamente en las dificultades de la vida, incluido un diagnóstico de cáncer de próstata.
«Si tienes algún problema, es para compartirlo, y luego se burlan de ti y listo», dijo Martin Clifford.
La granja ha recaudado más de 40.000 libras esterlinas para Parkinson’s UK y la enfermedad de Huntington gracias a los beneficios de una cafetería en sus instalaciones, que abre cuando florece la lavanda y, posteriormente, todos los sábados del año a partir de la última semana de septiembre.
«No obtenemos mucho beneficio económico de esto. Pero ese no es el objetivo», dijo Jamie.
«La idea es reunirnos, compartir nuestras historias, charlar, recaudar fondos para obras benéficas y contemplar algo hermoso.»
Los visitantes de la granja han descrito cómo tomaban hermosas fotografías y encontraban paz entre las fragantes flores.