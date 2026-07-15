Una plantación de lavanda que comenzó como un «hobby de jubilación» para abastecer de néctar a las abejas de un hombre se ha convertido en un refugio para un grupo de sus amigos.

La granja de lavanda de Warwickshire, en Bubbenhall, fue plantada por Ian Jamie y sus cinco antiguos compañeros de colegio en 2019, con la esperanza de producir miel de lavanda y recaudar algo de dinero para obras benéficas.

Los hombres, que se hacen llamar «los Lav Boys», se reúnen ahora una vez por semana en el recinto de Watery Lane, que abre sus campos al público durante los meses de verano, y afirman que su amistad está floreciendo.

«En realidad es como una forma de terapia», dijo John Nichols. «Te sientas en el campo a charlar con tus amigos, a decir tonterías sin sentido, y a disfrutarlo».

Jamie se describió a sí mismo como «una persona un tanto excéntrica».

«No sé por qué intento estas cosas, pero lo hago», dijo.

Los amigos, que se hacen llamar los Lav Boys, sembraron los campos a mano.

Steve Sutherland, otro miembro de los Lav Boys, calificó a Jamie de «líder fantástico».