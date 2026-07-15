Un hombre ha sido acusado de homicidio por conducción temeraria tras un accidente en el que falleció un voluntario de un club de rugby con muchos años de servicio.

Brian McClure, de 74 años y natural de York, fue atropellado por un Honda Civic en Barnsdale Road, en Castleford, el 18 de febrero del año pasado y falleció en el lugar del accidente.

Christopher Bamber, de 40 años y residente de Westfield Lane en Kippax, compareció el lunes ante el Tribunal de Magistrados de Leeds.

La familia de McClure lo describió como un «maravilloso esposo, padre y abuelo».

En un homenaje, añadieron: «Un hombre amable, cálido y cariñoso, todos lo echaremos mucho de menos. Una vida truncada cruelmente».

Policía de West Yorkshire Brian McClure fue descrito como leal y muy querido por su club de rugby.

Se le describía como una de las personalidades «más firmes, leales y queridas» del York Rugby Union Football Club, donde había trabajado como secretario voluntario desde 1987 y era un antiguo jugador del primer equipo.

El club declaró a principios de este año: «Rara vez había un domingo por la mañana en el que no se le viera apoyando a los distintos equipos en los partidos de la Copa de Yorkshire o en los amistosos.»