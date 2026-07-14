La hermana del senador estadounidense Lindsey Graham lo reemplazará temporalmente después de que el legislador de Carolina del Sur falleciera el sábado a causa de una rotura de la aorta.

Darline Graham Nordone fue elegida formalmente el lunes por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien la presentó como la «querida hermana pequeña» de Graham, que «terminaría su trabajo ahora».

«Es un gran honor. Lindsey siempre ha estado ahí para mí y ahora yo estaré ahí para él», dijo Nordone.

El anuncio se produjo después de que varios funcionarios, incluido el presidente Donald Trump, pidieran que Nordone lo reemplazara como un «homenaje» al senador, que nunca se casó ni tuvo hijos.

Graham tenía una relación muy cercana con su hermana, a quien adoptó legalmente después de que sus padres fallecieran cuando eran pequeños.

McMaster afirmó que cumpliría el resto del mandato de Graham, que finaliza en 2027.

«Lindsey cuidaba de su hermana pequeña», dijo McMaster. «Es un honor para mí pedirle a su hermana pequeña, Darline Graham Nordone, que termine su trabajo ahora».

Nordone afirmó que creía que «esto es lo que Lindsey hubiera querido y planeo honrarlo de esta manera».