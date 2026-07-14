La hermana del senador estadounidense Lindsey Graham lo reemplazará temporalmente después de que el legislador de Carolina del Sur falleciera el sábado a causa de una rotura de la aorta.
Darline Graham Nordone fue elegida formalmente el lunes por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien la presentó como la «querida hermana pequeña» de Graham, que «terminaría su trabajo ahora».
«Es un gran honor. Lindsey siempre ha estado ahí para mí y ahora yo estaré ahí para él», dijo Nordone.
El anuncio se produjo después de que varios funcionarios, incluido el presidente Donald Trump, pidieran que Nordone lo reemplazara como un «homenaje» al senador, que nunca se casó ni tuvo hijos.
Graham tenía una relación muy cercana con su hermana, a quien adoptó legalmente después de que sus padres fallecieran cuando eran pequeños.
McMaster afirmó que cumpliría el resto del mandato de Graham, que finaliza en 2027.
«Lindsey cuidaba de su hermana pequeña», dijo McMaster. «Es un honor para mí pedirle a su hermana pequeña, Darline Graham Nordone, que termine su trabajo ahora».
Nordone afirmó que creía que «esto es lo que Lindsey hubiera querido y planeo honrarlo de esta manera».
Graham falleció el fin de semana debido a una disección aórtica provocada por una enfermedad cardiovascular, según un dictamen preliminar del médico forense de Washington D.C. Tenía 71 años.
Graham se había postulado para la reelección en noviembre y contaba con la nominación del Partido Republicano. Varios otros candidatos republicanos ya han anunciado su intención de competir por su escaño en el Senado.
¿Quién es Darline Graham Nordone?
Graham y su hermana perdieron a sus padres a una edad temprana; tanto su madre como su padre fallecieron con tan solo 15 meses de diferencia.
Graham tenía 22 años en ese momento, y su hermana 13. Ella vivía con familiares y mantenía una estrecha relación con Graham mientras él estudiaba derecho y servía en la Fuerza Aérea.
«Es como un hermano, un padre y una madre a la vez», declaró Nordone, madre de dos hijos que trabaja ayudando a personas con discapacidad a encontrar empleo, al New York Times en 2015.
Posteriormente, Graham la adoptó, y les dijo a los periodistas que lo hacía para que ella recibiera sus beneficios militares en caso de que algo le sucediera.
Ella ha estado a su lado a lo largo de toda su carrera política. Graham incluso sugirió anteriormente que ella sería su primera dama si él fuera elegido presidente.
Nunca antes había ocupado un cargo público. Ni ella ni el gobernador han confirmado si se presentará como candidata para el mandato completo de seis años en el Senado o si solo ejercerá el cargo temporalmente hasta enero de 2027.
Elegido senador en 2002, Graham fue una de las voces más influyentes de Washington en materia de política exterior, abogando a menudo por la intervención militar estadounidense en el extranjero.
El senador acababa de regresar de un viaje a Kiev, Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky el viernes y habló con Trump la noche anterior a su muerte.
Antes del fallecimiento de Graham, los republicanos tenían una mayoría de 53 a 47 sobre los demócratas en el Senado. Ambos partidos luchan por el control del Senado en noviembre.
El portavoz de Graham dijo que el certificado de defunción estaría pendiente hasta que se finalizaran «todas las pruebas toxicológicas y microscópicas».
Existe una larga tradición de que los familiares sucedan a los legisladores cuando estos fallecen. Según la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en 2025, 45 mujeres viudas sucedieron directamente a sus difuntos maridos en el Congreso: 38 en la Cámara de Representantes y ocho en el Senado.