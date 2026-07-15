Voluntarios disfrazados de gnomos de jardín han estado alegrando la calle principal de una ciudad entregando macetas con flores en los escaparates de las tiendas.
La Operación Gnomo, como se la conoce, forma parte de una iniciativa para atraer más negocios y turismo a su «pueblo de gnomos», Whitchurch, en Shropshire.
El proyecto está liderado por el grupo de voluntarios Heart of Whitchurch.
Es una idea original de la concejala Sue Sealy, también conocida como «la jefa gnomo», quien espera que cree «un lugar agradable y feliz para que la gente venga a comprar, trabajar y vivir».
El proyecto forma parte de los preparativos de la ciudad para el concurso Heart of England in Bloom y ha sido financiado por patrocinadores locales.
En 2025, Whitchurch se llevó a casa un premio de plata en el concurso de jardinería.
«Este año decidimos que nos gustaría involucrar a más gente, sumar a toda la comunidad y hacer algo divertido», dijo Sealy.
En las últimas semanas, los intrépidos gnomos han colocado 39 macetas en las afueras de las tiendas del pueblo.
«La mayoría de las plantas son perennes, donadas por particulares», añadió Sealy.
Sealy afirmó que el objetivo era fomentar un entorno en el que más personas «recogieran su basura y fueran más responsables».
El equipo también está proporcionando a los comerciantes regaderas y pequeños gnomos de jardín para las macetas.
Las jardineras en sí también son especiales: fueron fabricadas por los voluntarios y el carpintero Pete Ford, a partir de palets de madera reciclados.
El objetivo general, explicó Sealy, es fomentar la actividad de los negocios independientes, así como aumentar las zonas verdes y la polinización en el centro de la ciudad.
«Aquí recibimos muchos turistas y [la Operación Gnomo] les hará pensar que este es el lugar ideal», dijo.
El ayuntamiento también ha echado una mano, prestando un pequeño carrito eléctrico para transportar las macetas por la ciudad, al que llaman el «gnomo-móvil».
El gerente de instalaciones, Morris Clive, quien conduce el vehículo, dijo: «Simplemente trae un poco de alegría al pueblo».
Los lugareños han estado «sonriendo y saludando» a los gnomos mientras hacían sus recados, añadió.
«En realidad, le da un pequeño impulso al pueblo.»
Las macetas hechas por gnomos también han tenido mucho éxito entre los comerciantes.
Kenny Bould dirige una sucursal de Timpsons y dijo que era una «idea brillante», ya que los gnomos le habían hecho «reír mucho».
La jardinera de su tienda ha sido pintada de rojo para que combine con el local, y «ha alegrado mucho el lugar».
«Necesitamos algo así en Whitchurch, porque la gente ya no viene, así que tenemos que atraerlos de nuevo», añadió Bould.
Un poco más adelante se encuentra Refill Your Boots, una tienda de recarga ecológica regentada por Marie MacNae.
Fuera de la tienda hay dos jardineras pintadas de verde claro para que combinen con el edificio, con lavanda plantada en ellas a petición de MacNae.
«Me parecen preciosas», dijo. «Es muy agradable tener algo de vegetación alrededor del pueblo».
«Obviamente, es estupendo para los polinizadores y ayuda al medio ambiente, así que encaja perfectamente con lo que hacemos aquí en la tienda.»
Se acerca rápidamente el día de la evaluación del concurso Heart of England in Bloom, y los jueces visitarán la ciudad el 28 de julio.
Paralelamente a la «Operación Gnomo», se están llevando a cabo otros proyectos, como la mejora de los diversos jardines públicos y monumentos conmemorativos de guerra de la ciudad.
Se insta a los vecinos a recoger la basura y se anima a los comercios a crear escaparates con la temática de «Flores y polinizadores».