Voluntarios disfrazados de gnomos de jardín han estado alegrando la calle principal de una ciudad entregando macetas con flores en los escaparates de las tiendas.

La Operación Gnomo, como se la conoce, forma parte de una iniciativa para atraer más negocios y turismo a su «pueblo de gnomos», Whitchurch, en Shropshire.

El proyecto está liderado por el grupo de voluntarios Heart of Whitchurch.

Es una idea original de la concejala Sue Sealy, también conocida como «la jefa gnomo», quien espera que cree «un lugar agradable y feliz para que la gente venga a comprar, trabajar y vivir».

El proyecto forma parte de los preparativos de la ciudad para el concurso Heart of England in Bloom y ha sido financiado por patrocinadores locales.

En 2025, Whitchurch se llevó a casa un premio de plata en el concurso de jardinería.

«Este año decidimos que nos gustaría involucrar a más gente, sumar a toda la comunidad y hacer algo divertido», dijo Sealy.

En las últimas semanas, los intrépidos gnomos han colocado 39 macetas en las afueras de las tiendas del pueblo.