Los bomberos que combaten un incendio en un páramo han recibido una gran cantidad de bebidas, comida y dulces recolectados por un club de críquet en el que dos de sus miembros son bomberos.
El Micklehurst Cricket Club, en Mossley, Gran Manchester, se ha convertido en un pequeño centro de acopio donde se han recogido donaciones de comida y bebida para los bomberos que llevan desde el sábado luchando contra el incendio cerca del embalse de Dove Stone.
«No es solo el club, es la comunidad local la que se ha movilizado», dijo Matt Barton, quien ha sido uno de los que ha realizado entregas a los equipos de bomberos que se encuentran a tres millas de distancia.
Añadió: «La respuesta ha sido increíble; la gente ha sido muy generosa».
Se han llevado agua embotellada, sándwiches y pasteles a los equipos que luchan contra los incendios, tan grandes que el humo se puede oler en todo el Gran Manchester.
Barton dijo que, además de los sándwiches donados, «hemos tenido gente que ha estado preparando bocadillos de beicon y salchicha aquí».
Añadió: «Los bomberos están muy agradecidos».
La iniciativa de ayuda comenzó con un mensaje publicado por el club en su página de Facebook el domingo por la noche.
El comunicado decía: «Lamentamos comunicar que dos de nuestros jugadores del MCC, Jono y Tom, han sido convocados junto con otros 28 guardametas para intentar combatir los dos incendios forestales que actualmente azotan Dovestones y Glossop».
«Como hemos visto hoy, estos incendios están teniendo un impacto enorme en nuestra comunidad, ¡y todos desearíamos poder hacer más para ayudar!»
«Por eso pedimos donaciones para entregarlas a los chicos que no volverán a casa durante días hasta que se restablezca el orden: agua/bebidas, electrolitos y geles energéticos.»
¡Cualquier cosa que creas que pueda mantenerlos con energía e hidratados mientras combaten estos incendios será muy apreciada!
«El club estará abierto toda la mañana para que cualquiera pueda dejar cosas o, si es necesario recogerlas, podemos coordinarlo.»
Al día siguiente, añadió: «Estamos absolutamente impresionados por la generosidad de todos. ¡Qué comunidad tan increíble y qué club tan increíble!».