Los bomberos que combaten un incendio en un páramo han recibido una gran cantidad de bebidas, comida y dulces recolectados por un club de críquet en el que dos de sus miembros son bomberos.

El Micklehurst Cricket Club, en Mossley, Gran Manchester, se ha convertido en un pequeño centro de acopio donde se han recogido donaciones de comida y bebida para los bomberos que llevan desde el sábado luchando contra el incendio cerca del embalse de Dove Stone.

«No es solo el club, es la comunidad local la que se ha movilizado», dijo Matt Barton, quien ha sido uno de los que ha realizado entregas a los equipos de bomberos que se encuentran a tres millas de distancia.

Añadió: «La respuesta ha sido increíble; la gente ha sido muy generosa».

Se han llevado agua embotellada, sándwiches y pasteles a los equipos que luchan contra los incendios, tan grandes que el humo se puede oler en todo el Gran Manchester.

Barton dijo que, además de los sándwiches donados, «hemos tenido gente que ha estado preparando bocadillos de beicon y salchicha aquí».

Añadió: «Los bomberos están muy agradecidos».