Hace diez años, este mes, David Bowie falleció tan solo tres días después del lanzamiento de uno de los álbumes más destacados de su carrera, Blackstar. Durante una década entera, se rumoreaba sobre su precario estado de salud, pero acababa de asistir al estreno de su nuevo musical off-Broadway, Lazarus , y había aparecido en dos videoclips de Blackstar . La muerte de Bowie a los 69 años, el 10 de enero, fue una noticia muy difícil de asimilar y el comienzo de un año verdaderamente horrible en el que también perdimos a Prince, Leonard Cohen, Glenn Frey, George Michael, Sharon Jones y Leon Russell.

Al momento de su muerte, Bowie no había dado un concierto completo ni concedido una entrevista en doce años. Tras décadas de una vida muy pública, donde no era extraño verlo como invitado en el programa de Rosie O’Donnell ni posar para fotos en la revista Hello! con su esposa Iman y su hija recién nacida, Alexandria, de repente adoptó una nueva personalidad: el Hombre Que Cayó de la Tierra, visto solo fugazmente en alfombras rojas o estrenos de cine, sin pronunciar palabra.

Pero hubo un breve y extraño período tras el prematuro final de la gira Reality de 2003/04 , en el que empezó a aparecer inesperadamente en eventos especiales y en los conciertos de sus amigos. No sabíamos que marcaron el desenlace de su carrera artística. Por suerte, todos fueron grabados, aunque parte del material grabado por fans, anterior a la era del iPhone, carece de calidad. Aquí tenéis un fantástico viaje a las siete últimas presentaciones en vivo de Bowie.