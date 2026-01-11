Nuestros observadores del tiempo han estado una vez más fuera capturando hermosas imágenes del sur de Inglaterra.

Únase a nosotros mientras nos tomamos unos minutos para relajarnos y disfrutar de la belleza de Oxfordshire, Berkshire, Dorset, Hampshire y la Isla de Wight a través de las impresionantes fotografías que nos han enviado durante los últimos siete días.

Sube tus imágenes a través de BBC Weather Watchers o envíanos un correo electrónico a southweather@bbc.co.uk .

El observador del tiempo DereksDisco tomó una foto de este adorno navideño gigante en el suelo en el centro de la ciudad de Reading.

Título de la imagen, Esta puesta de sol naranja en Earley, Wokingham, fue fotografiada por el observador meteorológico Hiawatha

El canal congelado de Kennet y Avon en Newbury está cubierto de nieve recién caída en esta fotografía tomada por Weather Watcher rach_e

La observadora meteorológica Dee Cee tomó una fotografía de este fortín de la Segunda Guerra Mundial en la playa de Kimmeridge, Dorset.

Las gaviotas se reúnen en un lago helado en Petersfield, Hampshire, en esta imagen de Weather Watcher Phoenixjade

Título de la imagen, El observador meteorológico Hang Ross fotografió estos hermosos ponis en Lyndhurst en el helado New Forest.

Título de la imagen, La observadora meteorológica DebandTess vio a esta liebre retozando en la nieve en Overton, Hampshire.

Las aves se reúnen junto al lago en Radley College, Abingdon, en esta foto de la observadora meteorológica Emma Avery

