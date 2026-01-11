Panorama general: Las imágenes de esta semana desde el Sur

Panorama general: Las imágenes de esta semana desde el Sur

Nuestros observadores del tiempo han estado una vez más fuera capturando hermosas imágenes del sur de Inglaterra.

Únase a nosotros mientras nos tomamos unos minutos para relajarnos y disfrutar de la belleza de Oxfordshire, Berkshire, Dorset, Hampshire y la Isla de Wight a través de las impresionantes fotografías que nos han enviado durante los últimos siete días.

Sube tus imágenes a través de BBC Weather Watchers o envíanos un correo electrónico a southweather@bbc.co.uk .

Una de las luces navideñas del pueblo —una gran bola de plata y oro— está en el suelo, junto a un árbol. Al fondo se ve una iglesia.

Fuente de la imagen,Disco de Derek

Título de la imagen,El observador del tiempo DereksDisco tomó una foto de este adorno navideño gigante en el suelo en el centro de la ciudad de Reading.
Un canal o río con un barco amarrado. El cielo es naranja, lo que se refleja en el agua. Hay escarcha en las orillas.

Fuente de la imagen,Hiawatha

Título de la imagen,Esta puesta de sol naranja en Earley, Wokingham, fue fotografiada por el observador meteorológico Hiawatha
Un canal con una barcaza tras una nevada. Partes del agua están cubiertas de nieve y hielo.

Fuente de la imagen,rach_e

Título de la imagen,El canal congelado de Kennet y Avon en Newbury está cubierto de nieve recién caída en esta fotografía tomada por Weather Watcher rach_e
El fortín cilíndrico de hormigón se encuentra en una playa pedregosa. Al fondo se ven las colinas costeras.

Fuente de la imagen,Dee Cee

Título de la imagen,La observadora meteorológica Dee Cee tomó una fotografía de este fortín de la Segunda Guerra Mundial en la playa de Kimmeridge, Dorset.
Cuatro gaviotas se encuentran en la orilla poco profunda del lago.

Fuente de la imagen,Jade Fénix

Título de la imagen,Las gaviotas se reúnen en un lago helado en Petersfield, Hampshire, en esta imagen de Weather Watcher Phoenixjade
Ponis en un campo. El más cercano a la cámara come hierba. Los ponis son de color marrón oscuro o claro.

Fuente de la imagen,Hang Ross

Título de la imagen,El observador meteorológico Hang Ross fotografió estos hermosos ponis en Lyndhurst en el helado New Forest.
La liebre está en el campo y pequeñas motas de nieve caen a su alrededor.

Fuente de la imagen,DebandTess

Título de la imagen,La observadora meteorológica DebandTess vio a esta liebre retozando en la nieve en Overton, Hampshire.
En la orilla del lago hay siete pájaros, entre ellos cisnes y patos.

Fuente de la imagen,Emma Avery

Título de la imagen,Las aves se reúnen junto al lago en Radley College, Abingdon, en esta foto de la observadora meteorológica Emma Avery

