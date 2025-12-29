La primera de las tres fases de votación ha finalizado en Myanmar en unas elecciones ampliamente calificadas de «farsa», con los principales partidos políticos disueltos, líderes encarcelados y se espera que hasta la mitad del país no vote debido a una guerra civil en curso. El gobierno militar está celebrando elecciones graduales casi cinco años después de tomar el poder mediante un golpe de Estado, lo que provocó una oposición generalizada y desembocó en una guerra civil. Los observadores dicen que la junta, con el apoyo de China, está tratando de legitimar su poder mientras busca una salida al devastador estancamiento. Más de 200 personas han sido acusadas de perturbar u oponerse a las elecciones según una nueva ley que prevé severos castigos, incluida la pena de muerte.

Se reportaron explosiones y ataques aéreos en varias regiones durante la primera vuelta electoral del domingo. Un ataque con cohetes contra una casa deshabitada en la región de Mandalay a primera hora de la mañana hirió a tres personas, según declaró el ministro principal de la región a la BBC. Por otra parte, una serie de explosiones dañaron más de diez casas en el municipio de Myawaddy, cerca de la frontera con Tailandia, a última hora del sábado. Un residente declaró a la BBC que un niño murió y otros tres fueron trasladados al hospital. Los votantes han dicho a la BBC que las elecciones parecen más «disciplinadas y sistemáticas» que las encuestas anteriores. «La experiencia de votar ha cambiado mucho», dijo Ma Su ZarChi, que vive en la región de Mandalay. Antes de votar, tenía miedo. Ahora que he votado, me siento aliviado. Voto como alguien que ha dado lo mejor de sí por el país. Ei Pyay Phyo Maung, de 22 años, quien votó por primera vez, dijo que estaba votando porque creía que era «responsabilidad de cada ciudadano». «Mi esperanza es para las clases bajas: ahora mismo, los precios de los productos se están disparando y quiero apoyar a alguien que pueda bajarlos para quienes más luchan», dijo. «Quiero un presidente que garantice la igualdad para todos».

EPA/Shutterstock Los votantes hacen cola para emitir su voto en Yangon, Myanmar.

La junta birmana ha rechazado las críticas a las elecciones, sosteniendo que su objetivo es «devolver [al país] a un sistema democrático multipartidista». Después de emitir su voto en un centro de votación altamente fortificado en la capital, el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, dijo a la BBC que las elecciones serían libres y justas. «Soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, un funcionario público. No puedo simplemente decir que quiero ser presidente», dijo, subrayando que hay tres fases en la elección. A principios de esta semana, advirtió que quienes se niegan a votar están rechazando «el progreso hacia la democracia».

Win Kyaw Thu/BBC El jefe de la junta, Min Aung Hlaing, emitió su voto en la capital, Nay Pyi Taw.

El director de cine Mike Tee, el actor Kyaw Win Htut y el comediante Ohn Daing estuvieron entre las figuras prominentes condenadas bajo la ley contra la alteración de las elecciones, que se promulgó en julio. Ambos fueron condenados a siete años de cárcel tras criticar una película que promocionaba las elecciones, informaron los medios estatales. El relator especial de la ONU, Tom Andrews, pidió el domingo a la comunidad internacional que rechace las elecciones, afirmando que de ellas «no puede resultar nada legítimo». «Una elección organizada por una junta que continúa bombardeando civiles, encarcelando a líderes políticos y criminalizando toda forma de disidencia no es una elección: es un teatro del absurdo realizado a punta de pistola», dijo. El ejército ha combatido en varios frentes, tanto contra grupos de resistencia armada que se oponen al golpe como contra ejércitos étnicos que cuentan con sus propias milicias. Perdió el control de amplias zonas del país en una serie de importantes reveses, pero recuperó territorio este año gracias a incesantes ataques aéreos, gracias al apoyo de China y Rusia. La guerra civil ha matado a miles de personas, desplazado a millones más, destruido la economía y dejado un vacío humanitario. Un devastador terremoto en marzo y los recortes de la financiación internacional han empeorado aún más la situación.