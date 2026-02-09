En su primera aparición desde que se confirmó su traspaso al Liverpool este verano, Jeremy Jacquet sufrió una lesión «grave», confirmó el viernes su entrenador, Habib Beye.

Jacquet no se trasladará a Anfield hasta el 1 de julio, a pesar de haberse acordado un traspaso por 83 millones de dólares (60 millones de libras) . El Rennes insistió en que debía quedarse lo que resta de temporada para asegurar su plaza en las competiciones europeas, pero aún está por verse cuánto podrá jugar tras este revés.

Según el periódico francés L’Équipe , el Rennes teme que Jacquet necesite cirugía . Se dice que se perderá «semanas» de acción, como mínimo.

«En el caso de Jeremy, es el hombro, y en el de Abdelhamid [Ait Boudlal, otro jugador del Rennes lesionado], es muscular», dijo Beye. «Ya veremos, pero sin duda es bastante grave para ambos».

Jacquet ha sido un hombre clave para Rennes esta temporada, a pesar de que sólo tiene 20 años. Aunque el equipo francés sigue sexto en la Ligue 1, no ha ganado un partido desde el 3 de enero y perdió 3-1 ante Lens el viernes, cuando se produjeron las lesiones.

«Es un honor para mí fichar por el Liverpool, una de las mayores instituciones de fútbol del mundo», dijo Jacquet en un comunicado cuando se confirmó su traspaso.

Jeremy Jacquet recibe ayuda de un miembro del personal de Rennes © Reach Publishing Services Limited

También fue muy importante para mí terminar mi etapa rojinegra por todo lo alto, en el club de mi infancia, el club de mi corazón. Afronto esta segunda mitad de temporada con ganas de vivir grandes momentos con mis compañeros y la afición.

El Liverpool atraviesa una crisis defensiva particular. La tarjeta roja a Dominik Szoboszlai contra el Manchester City significa que estará suspendido para la visita al Sunderland el miércoles.

No se espera que Joe Gómez regrese a tiempo para jugar en el Estadio de la Luz. Conor Bradley, Jeremie Frimpong y Giovanni Leoni se encuentran de baja por lesión.

A pesar de ello, Gary Neville sigue confiando en que el Liverpool conseguirá plazas para la Liga de Campeones .

«Si pueden ponerlo en una caja y no dejar que se infecte aquí (señala su cabeza), la cuestión es si son lo suficientemente fuertes mentalmente en este momento para poder afrontar partidos cada tres días cuando los encuentros difíciles no salen como ellos quieren», dijo Neville.

«Están a cinco puntos de los cuatro o cinco primeros. No es una gran diferencia; hay un largo camino por recorrer y tendrán que jugar contra la mayoría de los equipos que están por encima de ellos, así que tienen muchas oportunidades.

«Pero hay una incógnita sobre el Liverpool . Hay una incógnita sobre si terminarán en puestos de Champions League , pero sigo pensando que lo harán.

Lo que tienen que hacer es contenerlo rápidamente, tirarlo a un rincón y olvidarse del asunto. La primera mitad no fue lo suficientemente buena, pero mantuvieron la portería a cero. En la segunda mitad, dominaron, marcaron el gol y deberían haberlo sentenciado.