El mundo entero está inmerso en la emoción del fútbol. Todas las miradas están puestas en la Copa Mundial de la FIFA. Pero las derrotas consecutivas de la selección india de críquet ante Irlanda e Inglaterra también están dando que hablar en el mundo del deporte, especialmente entre los aficionados al críquet.

El decepcionante desempeño ha desatado una ola de críticas en toda la India, y los aficionados expresan su enfado porque la dirección del equipo indio no ha hecho justicia al joven de 15 años Vaibhav Suryavanshi, a quien no se le ha dado la oportunidad que merece.

La selección india, dos veces campeona del mundo de críquet T20, perdió los dos partidos internacionales T20 contra Irlanda y posteriormente la serie de cinco partidos contra Inglaterra por 4-0.

Además, India también perdió el primer puesto en la clasificación T20, que había mantenido desde febrero de 2022.

Que India haya perdido el primer puesto en el ranking T20 es, sin duda, un duro golpe. Pero el caso más comentado es el de Vaibhav Suryavanshi, de 15 años, quien fue excluido del cuarto once inicial tras disputar tres partidos contra Inglaterra.

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Shankar Narayan, en un artículo publicado en el periódico inglés Indian Express, planteó la cuestión de por qué India excluyó a un jugador que iba a realizar una gira por Zimbabue para un solo partido y lo reemplazó con un jugador que ni siquiera estaba incluido en el equipo para dicha gira.

En este partido, Sanju Samson jugó en lugar de Suryavanshi.

La ira de los aficionados al críquet