El centrocampista del Tottenham, Archie Gray, dice que siguió los consejos de su padre para superar su error contra Nottingham Forest y marcar su primer gol profesional para asegurar una victoria muy necesaria por 1-0 en Crystal Palace .

Han pasado dos días desde que Gray tuvo la culpa en una derrota por 3-0 en el City Ground cuando le quitaron el balón en el borde de su propia área, pero el jugador de 19 años ha sido titular en ambos partidos desde entonces y tuvo el impacto decisivo el domingo.

«Fue un partido difícil para mí en Forest», dijo Gray, después de ayudar al Tottenham a conseguir solo su segunda victoria en sus últimos nueve partidos de la Premier League.

«El error obviamente fue mi culpa, pero en ese partido simplemente intenté tener la pelota lo más que pude, intenté ser positivo y olvidarme del error.

Obviamente, este no fue el mejor partido, fue complicado, pero marcar un gol es el sueño de cualquier niño. Simplemente me encontré en el lugar correcto en el momento correcto, y probablemente fue el toque de Richarlison el que lo hizo todo.

«Realmente no tenía mucho que hacer, pero es una sensación increíble».

Fue un consejo de su padre, el exdelantero del Forest Andy Gray, el que persistió en el adolescente y lo ayudó a marcar el domingo.

«Mi papá siempre me decía que después de cometer un error, simplemente sal a buscar la pelota y no tengas miedo», dijo Gray. «Eso se me quedó grabado y nunca volveré a esconderme detrás de la pelota ni nada parecido.

No es algo que haya hecho ni vaya a hacer nunca. Si cometo un error, a veces es fútbol y tengo que aprender de ello. Lo he hecho y he estado entrenando a diario para corregirlo.